НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Пушилин: Киев готовит переброску в Донбасс сил, подготовленных британскими инструкторами

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что речь идёт о трёх новых бригадах, одна из которых — десантно-штурмовая. По его словам, она должна оказаться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.

28 января, 20:53

Украина. Львовская область. Служащие ВСУ отрабатывают применение британских противотанковых ракетных комплексов NLAW на Яворовском полигоне. © ТАСС / EPA

Украина готовит переброску в Донбасс сил, прошедших подготовку у британских инструкторов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Десант, ЧВК и нацкорпус: Разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе

Десант, ЧВК и нацкорпус: Разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе

По словам главы ДНР, все эти подразделения должны оказаться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1