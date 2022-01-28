Пушилин: Киев готовит переброску в Донбасс сил, подготовленных британскими инструкторами
Глава Донецкой Народной Республики отметил, что речь идёт о трёх новых бригадах, одна из которых — десантно-штурмовая. По его словам, она должна оказаться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.
Украина. Львовская область. Служащие ВСУ отрабатывают применение британских противотанковых ракетных комплексов NLAW на Яворовском полигоне. © ТАСС / EPA
Украина готовит переброску в Донбасс сил, прошедших подготовку у британских инструкторов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы ДНР, все эти подразделения должны оказаться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.
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