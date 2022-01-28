Пушилин: Киев готовит переброску в Донбасс сил, подготовленных британскими инструкторами

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что речь идёт о трёх новых бригадах, одна из которых — десантно-штурмовая. По его словам, она должна оказаться в Донбассе недалеко от линии соприкосновения.