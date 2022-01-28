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Суд изъял у бывшего прокурора Раменского Константина Томбулова имущество на 749 млн рублей

Как сообщает Генпрокуратура, суд установил, что Томбулов незаконно приобрёл более 240 земельных участков в Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и прочее имущество.

28 января, 20:15

© Pixabay

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова на 749 миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство сообщает в своём телеграм-канале.

"Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого они подтвердить не смогли", — говорится в сообщении.

Граф Томбулов: Фильм о раменском прокуроре с имуществом в 750 млн рублей

Граф Томбулов: Фильм о раменском прокуроре с имуществом в 750 млн рублей

Как сообщает Генпрокуратура, суд установил, что Томбулов незаконно приобрёл более 240 земельных участков в Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и прочее имущество. Для сокрытия недвижимости он оформил всё на номинальных лиц.

В соответствии с решением суда у Томбулова изъяты предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей. Решение в законную силу не вступило.

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Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска Александра Савкина по делу о взятке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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