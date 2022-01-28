Суд изъял у бывшего прокурора Раменского Константина Томбулова имущество на 749 млн рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова на 749 миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство сообщает в своём телеграм-канале.

"Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого они подтвердить не смогли", — говорится в сообщении.

Как сообщает Генпрокуратура, суд установил, что Томбулов незаконно приобрёл более 240 земельных участков в Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и прочее имущество. Для сокрытия недвижимости он оформил всё на номинальных лиц.

В соответствии с решением суда у Томбулова изъяты предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей. Решение в законную силу не вступило.