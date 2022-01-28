Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выиграл главную награду премии "Золотой орёл"

Драма "Серебряные коньки" выиграла премию "Золотой орёл" в номинации "Лучший фильм". Церемония награждения победителей проходила вечером 28 января на киностудии "Мосфильм".

Картина, которую снял режиссёр Михаил Локшин, обошла четырёх конкурентов: "Иван Денисович" (режиссёр Глеб Панфилов), "Капитан Волконогов бежал" (Наталья Меркулова, Алексей Чупов), "Огонь" (Алексей Нужный), "Уроки фарси" (Вадим Перельман). Награду из рук актёра Сергея Шакурова принял продюсер ленты Пётр Ануров.

"Если кому-то из молодых это будет полезно, хочу сказать, чтобы вы никогда не сдавались и верили в своё дело — и вы обязательно в конце концов победите", — подчеркнул Ануров.

Фильм "Серебряные коньки" частично основан на одноимённой книге американской писательницы Мэри Мейпс Додж. Его действие происходит на рубеже XIX и XX веков в Петербурге. Сюжет рассказывает о сыне фонарщика Матвее, чьё единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребрённые коньки, и дочери крупного сановника Алисе, мечтающей о науке. Главные роли исполнили Фёдор Федотов и Софья Присс.