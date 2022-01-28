Объявлены победители кинопремии "Золотой орёл" 2021 года
Больше всего наград завоевала картина "Серебряные коньки". Она выиграла в шести номинациях из 12, на которые была номинирована.
Филипп Янковский © ТАСС / Гавриил Григоров
Премию "Золотой орёл" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" выиграл Филипп Янковский, исполнивший роль Ивана Шухова" в фильме "Иван Денисович". Аналогичную награду среди женщин завоевала Мария Аронова, сыгравшая Сашу в 2040 году в картине "Пара из будущего".
Больше всего наград получила картина "Серебряные коньки" — 6 из 12 номинаций. Лента победила в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший сценарий" (Роман Кантор), "Лучшая операторская работа" (Игорь Гринякин), "Лучшая работа художника-постановщика" (Александр Загоскин), "Лучшая работа художника по костюмам" (Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова) и "Лучший монтаж фильма" (Мария Лихачёва, Дмитрий Слобцов).
На втором месте по числу побед фильм-катастрофа "Огонь" — "Лучшая мужская роль второго плана" (Иван Янковский), "Лучшая женская роль второго плана" (Ирина Горбачёва) и "Лучшая работа звукорежиссёра" (Алексей Самоделко).
"Лучшим телевизионным сериалом" признана "Седьмая симфония", "Лучшим сериалом онлайн-платформ" — "Вертинский", "Лучшим короткометражным фильмом" — "Друг", "Лучшим анимационным фильмом" — "Конь Юлий и большие скачки".
Ранее Лайф писал, что фильм "Власть пса" взял "Золотой глобус" как лучшая драма.
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