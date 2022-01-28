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Объявлены победители кинопремии "Золотой орёл" 2021 года

Больше всего наград завоевала картина "Серебряные коньки". Она выиграла в шести номинациях из 12, на которые была номинирована.

28 января, 20:03
<p>Филипп Янковский © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Филипп Янковский © ТАСС / Гавриил Григоров

Премию "Золотой орёл" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" выиграл Филипп Янковский, исполнивший роль Ивана Шухова" в фильме "Иван Денисович". Аналогичную награду среди женщин завоевала Мария Аронова, сыгравшая Сашу в 2040 году в картине "Пара из будущего".

Больше всего наград получила картина "Серебряные коньки" — 6 из 12 номинаций. Лента победила в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший сценарий" (Роман Кантор), "Лучшая операторская работа" (Игорь Гринякин), "Лучшая работа художника-постановщика" (Александр Загоскин), "Лучшая работа художника по костюмам" (Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова) и "Лучший монтаж фильма" (Мария Лихачёва, Дмитрий Слобцов).

Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выиграл главную награду премии "Золотой орёл"

Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выиграл главную награду премии "Золотой орёл"

На втором месте по числу побед фильм-катастрофа "Огонь" — "Лучшая мужская роль второго плана" (Иван Янковский), "Лучшая женская роль второго плана" (Ирина Горбачёва) и "Лучшая работа звукорежиссёра" (Алексей Самоделко).

"Лучшим телевизионным сериалом" признана "Седьмая симфония", "Лучшим сериалом онлайн-платформ" — "Вертинский", "Лучшим короткометражным фильмом" — "Друг", "Лучшим анимационным фильмом" — "Конь Юлий и большие скачки".

Ранее Лайф писал, что фильм "Власть пса" взял "Золотой глобус" как лучшая драма.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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