Объявлены победители кинопремии "Золотой орёл" 2021 года

Премию "Золотой орёл" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" выиграл Филипп Янковский, исполнивший роль Ивана Шухова" в фильме "Иван Денисович". Аналогичную награду среди женщин завоевала Мария Аронова, сыгравшая Сашу в 2040 году в картине "Пара из будущего".

Больше всего наград получила картина "Серебряные коньки" — 6 из 12 номинаций. Лента победила в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший сценарий" (Роман Кантор), "Лучшая операторская работа" (Игорь Гринякин), "Лучшая работа художника-постановщика" (Александр Загоскин), "Лучшая работа художника по костюмам" (Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова) и "Лучший монтаж фильма" (Мария Лихачёва, Дмитрий Слобцов).

На втором месте по числу побед фильм-катастрофа "Огонь" — "Лучшая мужская роль второго плана" (Иван Янковский), "Лучшая женская роль второго плана" (Ирина Горбачёва) и "Лучшая работа звукорежиссёра" (Алексей Самоделко).