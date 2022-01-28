На Украину доставили очередную партию американского оружия и боеприпасов

На Украину в пятницу, 28 января, прибыла новая партия военной помощи США. Об этом журналистам сообщил глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

"В декабре [прошлого года] президент [США Джо] Байден одобрил дополнительную военную помощь [Украине] на сумму 200 миллионов долларов, которая включает дополнительные [комплексы] Javelin и другие противотанковые вооружения, гранатомёты, большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования. Эти поставки продолжаются. Очередная партия была доставлена сегодня", — заявил он, выступая перед журналистами в Пентагоне.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Минобороны Незалежной сообщило, что Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другие.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в "Твиттере" подтвердил, что на Украину прибыла очередная партия американской помощи. По его словам, лайнер США доставил в Киев ещё 81 тонну боеприпасов различного калибра.

"На следующей неделе мы ждём следующих американских самолётов с военно-технической помощью для усиления украинской обороноспособности", — написал Резников.