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На Украину доставили очередную партию американского оружия и боеприпасов

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, она включает комплексы Javelin, другие противотанковые вооружения, гранатомёты, большое количество огнестрельного оружия.

28 января, 19:34
<p>Вооружение, доставленное на Украину из США © Twitter /<a href="https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/302839795219784" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1487119301547073542" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Резников</a></p>

Вооружение, доставленное на Украину из США © Twitter / Алексей Резников

На Украину в пятницу, 28 января, прибыла новая партия военной помощи США. Об этом журналистам сообщил глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

"В декабре [прошлого года] президент [США Джо] Байден одобрил дополнительную военную помощь [Украине] на сумму 200 миллионов долларов, которая включает дополнительные [комплексы] Javelin и другие противотанковые вооружения, гранатомёты, большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования. Эти поставки продолжаются. Очередная партия была доставлена сегодня", — заявил он, выступая перед журналистами в Пентагоне.

На Украину доставлено ещё 300 комплексов Javelin

На Украину доставлено ещё 300 комплексов Javelin

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Минобороны Незалежной сообщило, что Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другие.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в "Твиттере" подтвердил, что на Украину прибыла очередная партия американской помощи. По его словам, лайнер США доставил в Киев ещё 81 тонну боеприпасов различного калибра.

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"На следующей неделе мы ждём следующих американских самолётов с военно-технической помощью для усиления украинской обороноспособности", — написал Резников.

Напомним, 22 и 24 января на Украину уже прибывали самолёты с американской военной помощью. Первый из них привёз 90 тонн оружия и боеприпасов, а второй — 80.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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