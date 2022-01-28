Кабмин ФРГ полностью исключил поставки летального оружия Украине

Германия исключила возможность поставки на Украину летального оружия в связи с тем, что, согласно позиции Правительства ФРГ, экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

"В принципе действует правило: в кризисные районы — нет [поставкам вооружений]. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе на Украину", — сказал он журналистам.