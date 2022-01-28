Кабмин ФРГ полностью исключил поставки летального оружия Украине
Ранее на фоне обострения геополитической обстановки снабжать вооружением Незалежную начали США и Великобритания.
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Германия исключила возможность поставки на Украину летального оружия в связи с тем, что, согласно позиции Правительства ФРГ, экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.
"В принципе действует правило: в кризисные районы — нет [поставкам вооружений]. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе на Украину", — сказал он журналистам.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины ряд западных стран предоставил Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Однако позиция Германии оказалась несколько иной. Там заявили, что не будут отправлять на Украину летальное оружие, а также запретили делать это Эстонии, которая некогда получила вооружение от Берлина.
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