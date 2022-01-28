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Регион
Опубликовано 28 января 2022, 11:53

Гончаренко рассказал, что об увольнении из "Краснодара" узнал из Сети

Тренер руководил «быками» с апреля прошлого года. В начале января оставил должность.

Экс главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, как узнал о своём увольнении с поста главного тренера "быков".

"Нет, не знал (о расторжении контракта с "Краснодаром". — Прим. Лайфа). Прочитал на сайте", — заявил Гончаренко в эфире "Коммент.Шоу".

"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"
"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"

Ранее Лайф сообщал, что 5 января 2022 года "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.

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Виктор Гончаренко. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Шамиль Гаджиев
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