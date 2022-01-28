Гончаренко рассказал, что об увольнении из "Краснодара" узнал из Сети

Тренер руководил «быками» с апреля прошлого года. В начале января оставил должность.

Экс главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, как узнал о своём увольнении с поста главного тренера "быков".

"Нет, не знал (о расторжении контракта с "Краснодаром". — Прим. Лайфа). Прочитал на сайте", — заявил Гончаренко в эфире "Коммент.Шоу".