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Гончаренко рассказал, что об увольнении из "Краснодара" узнал из Сети

Специалист возглавлял "быков" с апреля прошлого года и покинул свой пост в начале января.

28 января, 11:53

Виктор Гончаренко. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Экс главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, как узнал о своём увольнении с поста главного тренера "быков".

"Нет, не знал (о расторжении контракта с "Краснодаром". — Прим. Лайфа). Прочитал на сайте", — заявил Гончаренко в эфире "Коммент.Шоу".

"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"

"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"

Ранее Лайф сообщал, что 5 января 2022 года "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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