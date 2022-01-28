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В Петербурге главврача медцентра арестовали из-за смерти трёх пациентов после гастроскопии

Уточняется, что Евгений Попов утвердил заявку на покупку препарата "Барий сернокислый 0,10 (H2O)%", который не включён в госреестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях.

28 января, 20:25

© Pixabay

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главврача медицинского центра Евгения Попова, в котором три пациента скончались после диагностического исследования. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова. Срок меры — 26 марта 2022 года", — указано в сообщении.

Также уточняется, что обвинение Попову не предъявлялось. Главврач подозревается по статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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По версии следствия, Попов утвердил заявку на покупку в ООО "Невареактив" препарата "Барий сернокислый 0,10 (H2O)%", который не включён в госреестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, так как представляет опасность для жизни и здоровья человека. В клинике его использовали с 10 по 26 января, 23 пациентам был причинён вред здоровью.

Лайф напоминает, что трое пациентов умерли после рентген-обследования с помощью сульфата бария в Консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге. Всего было госпитализировано шесть человек. Главного врача клиники задержали 28 января.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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