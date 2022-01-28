"Я же хулиган и бандит": Актёра Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии "Золотой орёл"

Актёра Валерия Николаева не пустили в зал киностудии "Мосфильм", где вручалась кинопремия "Золотой орёл". Видео © t.me / SuperRu

Скандального актёра Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения кинопремии "Золотой орёл". Кадры, на которых запечатлён артист в окружении прессы, опубликовал портал Super.ru.

Как уточняется, Николаев пришёл на мероприятие без приглашения и не смог пройти в зал. По мнению артиста, его не жалуют в актёрском сообществе, потому что он "хулиган и бандит".

"Меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит", — сказал Николаев, отвечая на вопрос, впервые ли с ним происходит подобный инцидент.

Напомним, в феврале 2016 года актёр, находясь за рулём своего автомобиля, проигнорировал требование патрульных остановиться, выскочил на тротуар и протаранил несколько машин на Большой Никитской улице, после чего отказался пройти медосвидетельствование. Николаева задержали. В результате суд лишил актёра водительских прав.

Но, вопреки решению судьи, Николаев продолжал ездить за рулём. Спустя две недели после решения суда его задержали за выезд на встречную полосу на съезде с ТТК. Тогда артиста арестовали на 15 суток, а к сроку лишения прав добавили ещё полгода.