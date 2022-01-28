"Я же хулиган и бандит": Актёра Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии "Золотой орёл"
По данным СМИ, артист пришёл без приглашения и не смог пройти в зал. Не помогли ему в этом вопросе и коллеги по цеху. А сам Николаев заявил, что его постоянно не пускают на мероприятия.
Валерий Николаев. Кадр из видео © t.me / SuperRu
Актёра Валерия Николаева не пустили в зал киностудии "Мосфильм", где вручалась кинопремия "Золотой орёл". Видео © t.me / SuperRu
Скандального актёра Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения кинопремии "Золотой орёл". Кадры, на которых запечатлён артист в окружении прессы, опубликовал портал Super.ru.
Как уточняется, Николаев пришёл на мероприятие без приглашения и не смог пройти в зал. По мнению артиста, его не жалуют в актёрском сообществе, потому что он "хулиган и бандит".
"Меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит", — сказал Николаев, отвечая на вопрос, впервые ли с ним происходит подобный инцидент.
Напомним, в феврале 2016 года актёр, находясь за рулём своего автомобиля, проигнорировал требование патрульных остановиться, выскочил на тротуар и протаранил несколько машин на Большой Никитской улице, после чего отказался пройти медосвидетельствование. Николаева задержали. В результате суд лишил актёра водительских прав.
Но, вопреки решению судьи, Николаев продолжал ездить за рулём. Спустя две недели после решения суда его задержали за выезд на встречную полосу на съезде с ТТК. Тогда артиста арестовали на 15 суток, а к сроку лишения прав добавили ещё полгода.
Добавим, что параллельно в суде рассматривалось уголовное дело в отношении артиста за применение насилия в отношении представителя власти после того, как он отказался подчиниться сотрудникам полиции и совершил наезд на одного из них. В результате актёр выплатил штраф в размере 150 тысяч рублей.
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