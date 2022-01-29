Остин: Войска США приведены в состояние готовности для переброски в Европу
При этом американский министр обороны заметил, что пока никаких действий предпринято не было. Ранее 8,5 тысячи солдат США получили приказ подготовиться к отправке в Европу.
© ТАСС / Zuma
Войска США приведены в состояние готовности к переброске в Европу. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.
"Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности", — уточнил шеф Пентагона.
Напомним, ранее 8,5 тысячи американских военных получили приказ подготовиться к переброске в Европу для усиления восточного фланга НАТО. При этом альянс утром 24 января объявил об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Лента новостей
Зеленский рассказал об обсуждении "нормандского формата" с "другом" Украины Макроном
сегодня в 21:10
Пушилин: Киев готовит переброску в Донбасс сил, подготовленных британскими инструкторами
сегодня в 20:53
"Я же хулиган и бандит": Актёра Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии "Золотой орёл"
сегодня в 20:42
Комментариев: 0