ЕС выразил сожаления в связи с решением РФ запретить въезд политикам и главам ряда ЧВК
Ранее МИД РФ сообщил, что в список невъездных включены лица, несущие персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих права русскоязычных жителей.
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ЕC сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей союза. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.
"Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран – членов и институтов ЕС", — говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Шаг Москвы в заявлении Евросоюза назвали "лишённым правового обоснования".
Напомним, ранее Россия внесла в список невъездных глав ряда ЧВК и политиков из ЕС. В перечне фигурируют лица, несущие персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.
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