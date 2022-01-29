ЕС выразил сожаления в связи с решением РФ запретить въезд политикам и главам ряда ЧВК

ЕC сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей союза. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

"Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран – членов и институтов ЕС", — говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Шаг Москвы в заявлении Евросоюза назвали "лишённым правового обоснования".