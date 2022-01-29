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ЕС выразил сожаления в связи с решением РФ запретить въезд политикам и главам ряда ЧВК

Ранее МИД РФ сообщил, что в список невъездных включены лица, несущие персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих права русскоязычных жителей.

28 января, 21:37

© ТАСС / Zuma

ЕC сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей союза. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

"Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран – членов и институтов ЕС", говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.

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Шаг Москвы в заявлении Евросоюза назвали "лишённым правового обоснования".

Напомним, ранее Россия внесла в список невъездных глав ряда ЧВК и политиков из ЕС. В перечне фигурируют лица, несущие персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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