США разработали план замены российского газа катарским: Получится? Американские власти разрабатывают целый план, который должен убедить европейских лидеров отказаться от покупки российского газа. Смогут ли он убедить Европу выстрелить себе в ногу? 27 января, 21:40 Компрессорная станция. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

До конца января президент США Джо Байден планирует встретиться с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщают американские СМИ. Цель встречи — разработать обещанный европейским лидерам план диверсификации поставок газа. Его американские власти обещают ввести в действие "в случае военной агрессии России".

Пока Европа категорически отказывается вводить против России "убийственные санкции", в частности, на экспорт газа. Ведь для неё это будет как выстрел в ногу — сейчас голубое топливо из России покрывает треть потребностей европейцев. Это означает новый виток цен на газовой бирже и фактический коллапс зависящих от экспорта газа отраслей европейской экономики. Норвегия уже заявила, что не сможет нарастить поставки своего голубого топлива. Как отметил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, сейчас норвежский экспорт в страны ЕС находится на максимально возможном уровне.

Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит Йонас Гар Стёре Премьер-министр Норвегии

Это сподвигло американцев к поиску новых поставщиков газа на европейский рынок, в частности, катарского. Кроме того, по заявлению Reuters, советник по энергетической безопасности США Амос Хохштейн ведёт сейчас переговоры с ведущими энергетическими компаниями тоже на тему снабжения Европы сжиженным газом американского производства.

В настоящее время доставка газа из Катара и США ведётся независимыми поставщиками, которые привозят его туда, где выгоднее. До последнего времени они предпочитали поставлять свой товар в Азию, в которой находятся крупнейшие потребители сжиженного газа — Китай, Южная Корея и Япония. Этот рынок долгое время считался премиальным, так как газ на нём стоил в два, а то и в три раза дороже, чем в Европе. Но после того как на европейских хабах стоимость голубого топлива практически сравнялась с азиатскими, то часть газовозов была перенаправлена на поставки в Европу. Сейчас цены практически выравнялись — оптовые цены на газ в Европе и Азии находятся в пределах тысячи долларов за тысячу кубометров.

— То, что сейчас цены на газ практически одинаковые, вовсе не означает, что самого газа на рынке станет больше, — отмечает эксперт по энергетике компании "Топ энерджи консалтинг" Михаил Беженцев. — В настоящее время производство СПГ в США, Катаре и Африке составляет 761 миллион кубометров в сутки. Это на 115 миллионов кубометров больше текущих поставок СПГ и российского газа в Европу. Так что теоретически они могут заместить Россию на европейском рынке. Но это означает, что их поставки в Азию сокращаются на две трети, а общий экспорт сжиженного газа в регион — на 20%. Это многократно увеличит стоимость газа на местном рынке, и, соответственно, газовозы развернутся в Азию, а Европа останется и без топлива, и с высокими на него ценами. А моментально увеличить производство газа просто невозможно — ни у кого нет мощностей ни для наращивания производства, ни для сжижения и доставки.

Но это не единственная проблема — газотранспортная система Европы просто не готова к переходу на СПГ вместо российского газа.

— Терминалы СПГ на побережье и система газопроводов в настоящее время не рассчитаны на поставки топлива вглубь региона, — говорит Беженцев. — А это означает, что Центральная и часть Западной и Восточной Европы сразу испытают нехватку газа, в то время как в других странах будет переизбыток топлива. И, главное, такой запрет сразу же мощно ударит по Украине, сейчас она с помощью виртуального реверса просто отбирает газ из транзитной трубы. Если вдруг будет запрет на поставки российского газа в Европу, её труба опустеет, и взять топливо ей будет просто негде.

Впрочем, пока власти Германии и Австрии заявили, что при любом развитии ситуации на Украине не будут вводить газовые санкции против России.

Мы в Европе в определённой степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество Александер Шалленберг Министр иностранных дел Австрии

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