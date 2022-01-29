"Искренне жаль тех людей, которым я причинил боль": Расстрелявший сослуживцев украинский срочник признал в суде свою вину и раскаялся
Артём Рябчук попросил отправить его не на гауптвахту, а в следственный изолятор. В итоге суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
Кадр из видео © t.me / stranaua
Украинский солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев в Днепре, признал свою вину. Видео © t.me / stranaua
Расстрелявший сослуживцев украинский солдат-срочник Артемий Рябчук заявил на суде, где ему избирали меру пресечения, что признаёт свою вину. Он попросил отправить его в СИЗО.
"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь с 26 на 27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было. Моё единственное желание — отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор", — сказал Рябчук.
Прокуратура требовала содержания обвиняемого на гауптвахте. Но суд арестовал Рябчука на два месяца и отправил в СИЗО, где он пробудет до 27 марта.
Напомним, 27 января в украинском городе Днепр срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Среди жертв оказалась сотрудница завода "Южмаш". Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.
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