"Искренне жаль тех людей, которым я причинил боль": Расстрелявший сослуживцев украинский срочник признал в суде свою вину и раскаялся

Расстрелявший сослуживцев украинский солдат-срочник Артемий Рябчук заявил на суде, где ему избирали меру пресечения, что признаёт свою вину. Он попросил отправить его в СИЗО.

"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь с 26 на 27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было. Моё единственное желание — отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор", — сказал Рябчук.