Кадры 18+: Момент расстрела солдат на Украине попал на видео

Украинские СМИ опубликовали видео с моментом расстрела солдат срочником Артёмом Рябчуком, который после жестокой расправы сбежал с оружием. Инцидент произошёл на территории завода "Южмаш".

На кадрах, которые не рекомендуются к просмотру людям со слабой психикой, Рябчук расстреливает сослуживцев, хладнокровно добивая раненых, затем собирает вещи и с оружием в руках покидает территорию завода. Позже его задержат.

Момент расстрела солдат в Днепре. Видео © "Страна.ua"