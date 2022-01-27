Кадры 18+: Момент расстрела солдат на Украине попал на видео
На кадрах Артём Рябчук хладнокровно добивает раненых, затем собирает вещи и с оружием в руках покидает территорию завода.
Украинские СМИ опубликовали видео с моментом расстрела солдат срочником Артёмом Рябчуком, который после жестокой расправы сбежал с оружием. Инцидент произошёл на территории завода "Южмаш".
На кадрах, которые не рекомендуются к просмотру людям со слабой психикой, Рябчук расстреливает сослуживцев, хладнокровно добивая раненых, затем собирает вещи и с оружием в руках покидает территорию завода. Позже его задержат.
Момент расстрела солдат в Днепре. Видео © "Страна.ua"
Напомним, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш".
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