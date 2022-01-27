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Кадры 18+: Момент расстрела солдат на Украине попал на видео

На кадрах Артём Рябчук хладнокровно добивает раненых, затем собирает вещи и с оружием в руках покидает территорию завода.

27 января, 08:21
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Украинские СМИ опубликовали видео с моментом расстрела солдат срочником Артёмом Рябчуком, который после жестокой расправы сбежал с оружием. Инцидент произошёл на территории завода "Южмаш".

На кадрах, которые не рекомендуются к просмотру людям со слабой психикой, Рябчук расстреливает сослуживцев, хладнокровно добивая раненых, затем собирает вещи и с оружием в руках покидает территорию завода. Позже его задержат.

Момент расстрела солдат в Днепре. Видео © "Страна.ua"

Напомним, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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