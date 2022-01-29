В Киеве обвинили Россию в задержании украинских рыбаков в Чёрном море
По словам омбудсмена Верховной рады Людмилы Денисовой, нацполиция Незалежной возбудила уголовное дело по статье "Насильственное исчезновение".
Украинские рыбаки, якобы задержанные Россией в Чёрном море © t.me/denisovaombudsman
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские пограничники задержали в Чёрном море украинских рыбаков. Омбудсмен из Незалежной отметила, что обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.
"Два рыбака — Руслан Романюта и Иван Герасименко — вышли 25 января 2022 года в Чёрное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, его прибило в город Щёлкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Чёрного моря, о чём не была проинформирована украинская сторона", — написала Денисова в своём телеграм-канале.
По её словам, Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Насильственное исчезновение".
Ранее постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что власти Украины могут пойти на новые провокации в Азово-Черноморском регионе. Комментируя декабрьский инцидент в Азовском море, он подчеркнул, что такая политика Киева и его американских кураторов — самая настоящая "провокация и посягательство на территориальную целостность России".
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