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В Киеве обвинили Россию в задержании украинских рыбаков в Чёрном море

По словам омбудсмена Верховной рады Людмилы Денисовой, нацполиция Незалежной возбудила уголовное дело по статье "Насильственное исчезновение".

28 января, 22:23
<p>Украинские рыбаки, якобы задержанные Россией в Чёрном море © t.me/<a href="https://t.me/denisovaombudsman/3417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">denisovaombudsman</a></p>

Украинские рыбаки, якобы задержанные Россией в Чёрном море © t.me/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские пограничники задержали в Чёрном море украинских рыбаков. Омбудсмен из Незалежной отметила, что обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.

"Два рыбака — Руслан Романюта и Иван Герасименко — вышли 25 января 2022 года в Чёрное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, его прибило в город Щёлкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Чёрного моря, о чём не была проинформирована украинская сторона", — написала Денисова в своём телеграм-канале.

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По её словам, Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Насильственное исчезновение".

Ранее постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что власти Украины могут пойти на новые провокации в Азово-Черноморском регионе. Комментируя декабрьский инцидент в Азовском море, он подчеркнул, что такая политика Киева и его американских кураторов — самая настоящая "провокация и посягательство на территориальную целостность России".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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