Гинцбург назвал причины появления нового коронавируса NeoCov в ЮАР

Появление нового коронавируса — NeoCov — объясняется тем, что мутации вирусов происходят постоянно. Однако их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов. Об этом рассказал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите", — приводит слова специалиста ТАСС.