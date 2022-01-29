Гинцбург назвал причины появления нового коронавируса NeoCov в ЮАР
Потенциально опасный патоген в Южно-Африканской Республике обнаружили учёные из китайской Ухани — города, где началась пандемия CoViD-19.
© ТАСС / AP Photo / Jerome Delay
Появление нового коронавируса — NeoCov — объясняется тем, что мутации вирусов происходят постоянно. Однако их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов. Об этом рассказал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите", — приводит слова специалиста ТАСС.
Напомним, ранее учёные из китайского города Ухани, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии SARS-CoV-2, заявили об обнаружении нового потенциально опасного вируса, но теперь в Южно-Африканской Республике. Специалисты российского научного центра "Вектор" ознакомились с данными китайских коллег о новом коронавирусе NeoCov и не сочли, что сейчас возможно его массовое распространение.
Лента новостей
В Киеве обвинили Россию в задержании украинских рыбаков в Чёрном море
сегодня в 22:23
FT: Евросоюз попросит Азербайджан увеличить поставки газа на фоне разногласий с Россией
сегодня в 22:09
"Искренне жаль тех людей, которым я причинил боль": Расстрелявший сослуживцев украинский срочник признал в суде свою вину и раскаялся
сегодня в 21:57
Комментариев: 0