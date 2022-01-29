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Гинцбург назвал причины появления нового коронавируса NeoCov в ЮАР

Потенциально опасный патоген в Южно-Африканской Республике обнаружили учёные из китайской Ухани — города, где началась пандемия CoViD-19.

28 января, 22:31

© ТАСС / AP Photo / Jerome Delay

Появление нового коронавируса — NeoCov — объясняется тем, что мутации вирусов происходят постоянно. Однако их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов. Об этом рассказал глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите", — приводит слова специалиста ТАСС.

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Напомним, ранее учёные из китайского города Ухани, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии SARS-CoV-2, заявили об обнаружении нового потенциально опасного вируса, но теперь в Южно-Африканской Республике. Специалисты российского научного центра "Вектор" ознакомились с данными китайских коллег о новом коронавирусе NeoCov и не сочли, что сейчас возможно его массовое распространение.

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Вирусолог Жемчугов рассказал, стоит ли ждать новую пандемию после обнаружения вируса NeoCoV

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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