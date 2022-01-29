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Reuters: Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу

Подробности пока не приводятся. Ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин сообщил, что войска приведены в состояние готовности.

28 января, 22:47

Джо Байден © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден объявил о скорой переброске войск Соединённых Штатов в Восточную Европу и страны НАТО. Об этом сообщает Reuters.

"Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО", говорится в сообщении.

При этом подробности пока не приводятся.

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Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США приведены в состояние готовности для переброски в Европу. Как отмечалось ранее, речь идёт о 8,5 тысячи военнослужащих.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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