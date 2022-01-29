Reuters: Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу

Президент США Джо Байден объявил о скорой переброске войск Соединённых Штатов в Восточную Европу и страны НАТО. Об этом сообщает Reuters.

"Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО", — говорится в сообщении.

При этом подробности пока не приводятся.