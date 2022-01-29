ТАСС: МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России
При этом не уточняется, идёт ли речь о введении новых ограничений или лишь о принятии санкционного пакета, который может быть применён в случае гипотетического вторжения на Украину.
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МИД Великобритании 31 января собирается объявить об ужесточении санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правительственных кругах Соединённого Королевства.
"Как ожидается, Форин-офис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России", — сказал источник.
При этом он не уточнил, идёт ли речь о введении новых ограничений или лишь о принятии санкционного пакета, который может быть применён в случае гипотетического вторжения на Украину.
РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании также сообщает о намерении МИД Британии ужесточить санкции.
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Ранее глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что Лондон разрабатывает законопроект по ужесточению рестрикций против России. По её словам, под санкции подпадут российские физические лица, финансовые институты, а меры будут введены в координации с союзниками в США и Евросоюзе.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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