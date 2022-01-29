ТАСС: МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России

МИД Великобритании 31 января собирается объявить об ужесточении санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правительственных кругах Соединённого Королевства.

"Как ожидается, Форин-офис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России", — сказал источник.

При этом он не уточнил, идёт ли речь о введении новых ограничений или лишь о принятии санкционного пакета, который может быть применён в случае гипотетического вторжения на Украину.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании также сообщает о намерении МИД Британии ужесточить санкции.