Spiegel: В США Германию считают "ненадёжным партнёром" из-за её позиции по Украине

США начинают рассматривать Германию как "ненадёжного партнёра" из-за сдержанной позиции Берлина по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в конфиденциальном письме посла ФРГ в США Эмили Хабер в МИД Германии. Содержание послания узнал журнал Spiegel.

По данным издания, Хабер начала письмо со слов "Берлин, у нас проблема". Далее дипломат описывает, как Германия дискредитируется в США и начинает восприниматься как "ненадёжный партнёр" из-за её позиции по ситуации вокруг Украины. Хабер отмечает, что не только американские СМИ, но и Конгресс рассматривает Берлин в качестве тормоза, когда дело доходит до обсуждения санкций. Кроме того, администрация США разочарована отказом ФРГ поставлять Украине оружие.

По словам Хабер, Вашингтон считает, что позиция Германии связана с желанием "продолжать закупать дешёвый природный газ из России". При этом, по данным Spiegel, Хабер пишет, что Берлин "становится пешкой во внутриполитических дебатах" в Соединённых Штатах.