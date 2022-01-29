В Петербурге суд арестовал ресторатора Коновалова по делу о взятке
Мера пресечения избрана до 27 марта. По данным следствия, бизнесмен помог управляющей одного из кафе незаконно вернуть изъятые кальяны и табачные изделия.
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу ресторатора Александра Коновалова по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в своём телеграм-канале.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова. Срок меры — 27 марта 2022 года", — говорится в сообщении.
По данным следствия, Коновалов, который также является членом Псковской коллегии адвокатов получил 50 тысяч рублей от управляющей одного из кафе и пообещал за эти деньги решить вопрос о возвращении изъятого правоохранителями имущества (кальянов и табачных изделий). 22 сентября 2021 года он договорился о взятке, отдал 50 тысяч должностным лицам одного из территориальных отделов полиции, которые незаконно вернули кальяны и табачные изделия. По материалам проверки следственные органы возбудили против ресторатора уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". Мужчину задержали, а в его доме прошёл обыск.
Ранее в Москве суд арестовал экс-главу управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова по делу о получении взятки в крупном размере.
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