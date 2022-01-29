В Петербурге суд арестовал ресторатора Коновалова по делу о взятке

По данным следствия, Коновалов, который также является членом Псковской коллегии адвокатов получил 50 тысяч рублей от управляющей одного из кафе и пообещал за эти деньги решить вопрос о возвращении изъятого правоохранителями имущества (кальянов и табачных изделий). 22 сентября 2021 года он договорился о взятке, отдал 50 тысяч должностным лицам одного из территориальных отделов полиции, которые незаконно вернули кальяны и табачные изделия. По материалам проверки следственные органы возбудили против ресторатора уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". Мужчину задержали, а в его доме прошёл обыск.