Чешское радио: Прага подозревает бывшего военного РФ в причастности к взрывам во Врбетице

Власти Чехии заподозрили бывшего российского военнослужащего Николая Шапошникова в причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на источники в полиции, а также в Службе безопасности и информации страны.

Утверждается, что новый фигурант дела, имеющий паспорт Чехии, тесно сотрудничал с коммерческой компанией Imex Group, арендовавшей склады. По версии следствия, Шапошников якобы мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб, которых Прага подозревает в размещении взрывных устройств. Также следователи считают, что незадолго до инцидента мужчина дважды встречался с начальником-агентом — в Португалии и Греции.