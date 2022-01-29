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Чешское радио: Прага подозревает бывшего военного РФ в причастности к взрывам во Врбетице

Утверждается, что Николай Шапошников, новый фигурант дела, имеющий паспорт Чехии, тесно сотрудничал с коммерческой компанией Imex Group, арендовавшей склады. Сам мужчина отвергает все обвинения.

29 января, 00:37
<p>Кадр с места взрыва во Врбетице в 2014 году <strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="https://www.policie.cz/clanek/vrbetice-dva-roky-pote.aspx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">policie.cz</a></p>

Кадр с места взрыва во Врбетице в 2014 году © policie.cz

Власти Чехии заподозрили бывшего российского военнослужащего Николая Шапошникова в причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на источники в полиции, а также в Службе безопасности и информации страны.

Утверждается, что новый фигурант дела, имеющий паспорт Чехии, тесно сотрудничал с коммерческой компанией Imex Group, арендовавшей склады. По версии следствия, Шапошников якобы мог взаимодействовать с двумя агентами российских спецслужб, которых Прага подозревает в размещении взрывных устройств. Также следователи считают, что незадолго до инцидента мужчина дважды встречался с начальником-агентом — в Португалии и Греции.

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Адвокат Imex Group заявил, что Шапошников всё ещё работает в компании. По словам юриста, мужчина отвергает все обвинения.

Напомним, 17 апреля прошлого года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, к происшествию во Врбетице якобы могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Слова президента вызвали недовольство правительства страны.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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