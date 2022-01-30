Боррель: ЕС ведёт переговоры по поставкам газа с США, Катаром и Азербайджаном
По его утверждению, это станет запасным вариантом на случай, если Москва перекроет транзит голубого топлива в Европу.
Жозеп Боррель. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Евросоюз обсуждает с Катаром и Азербайджаном поставки газа на случай, если Россия прекратит или сократит их. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, сейчас прорабатываются все возможные варианты.
"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнёрами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если РФ решит сократить или прекратить поставки", — написал он в своём еженедельном блоге.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС. Он напомнил, что даже во времена самых трудных отношений Москва оставляла за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.
Комментариев: 0