Боррель: ЕС ведёт переговоры по поставкам газа с США, Катаром и Азербайджаном

Евросоюз обсуждает с Катаром и Азербайджаном поставки газа на случай, если Россия прекратит или сократит их. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, сейчас прорабатываются все возможные варианты.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнёрами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если РФ решит сократить или прекратить поставки", — написал он в своём еженедельном блоге.