Пентагон: Запад ищет альтернативные варианты поставок газа в Европу

США и Евросоюз ищут альтернативные варианты поставок газа в Европу на случай, если ситуация с Украиной обострится. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кёрби в эфире телеканала Fox News, когда ему задали вопрос об энергобезопасности стран Запада.

"Минобороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если РФ решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины", — пояснил он.