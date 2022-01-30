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Пентагон: Запад ищет альтернативные варианты поставок газа в Европу

Там опасаются, что Россия будет использовать свои энергоресурсы как оружие в конфликте с Украиной.

30 января, 15:54
<p>Пентагон. Фото © Getty Images / Niall Carson / PA Images</p>

Пентагон. Фото © Getty Images / Niall Carson / PA Images

США и Евросоюз ищут альтернативные варианты поставок газа в Европу на случай, если ситуация с Украиной обострится. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кёрби в эфире телеканала Fox News, когда ему задали вопрос об энергобезопасности стран Запада.

"Минобороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если РФ решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины", пояснил он.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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