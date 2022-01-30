Пентагон: Запад ищет альтернативные варианты поставок газа в Европу
Там опасаются, что Россия будет использовать свои энергоресурсы как оружие в конфликте с Украиной.
Пентагон. Фото © Getty Images / Niall Carson / PA Images
США и Евросоюз ищут альтернативные варианты поставок газа в Европу на случай, если ситуация с Украиной обострится. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кёрби в эфире телеканала Fox News, когда ему задали вопрос об энергобезопасности стран Запада.
"Минобороны и администрация США работают со странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты альтернативных поставок энергии на случай, если РФ решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины", — пояснил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС. Он напомнил, что даже во времена самых трудных отношений Москва оставляла за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.
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