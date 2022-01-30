С ноги в живот: Треш-стример Прокудин избил мать и бабушку в прямом эфире, а потом исчез из TikTok
Это далеко не первый его ролик, привлекший внимание правоохранительных органов.
Кадр из видео © TikTok / pavel_prokudin
Стример Прокудин избил бабушку и мать в прямом эфире. Видео © TikTok / pavel_prokudin
В Волгограде полиция начала проверку в отношении треш-стримера Павла Прокудина, который избил в прямом эфире TikTok мать и бабушку, сделавших ему замечание из-за громкой музыки.
На ролике видно, что сначала молодой человек набросился на мать и ударил с ноги в живот, а затем продолжил бить. Затем в комнату зашла бабушка, которая пыталась за неё заступиться. Пожилая женщина не остановила внука, он начал бить и швырять по квартире обеих родственниц. Затем бабулька упала, начала кричать и звать на помощь. Мать пригрозила вызвать полицию.
"Пусть меня бьет, я упаду, кости рассыпятся", – кричала пенсионерка.
Нужно отметить, что на Прокудина уже поступали подобные жалобы. Так, в Волгограде полицейские проверяют скандальный эфир, который Прокудин провёл в сети "Друг вокруг". Во время трансляции мужчина находился в неадекватном состоянии, что-то кричал. Когда он вышел из комнаты, раздались женские крики и просьбы прекратить. Сам Прокудин признавался подписчикам, что иногда просто ругается с бабушкой. Аккаунт тиктокера сейчас недоступен, сам Прокудин не выходит на связь.
А ранее в Саратовской области органы опеки изъяли детей у семьи треш-стримеров. Горе-мать и её сожитель зарабатывали на выполнении неадекватных заданий, в том числе устраивали оргии.
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