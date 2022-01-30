НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

С ноги в живот: Треш-стример Прокудин избил мать и бабушку в прямом эфире, а потом исчез из TikTok

Это далеко не первый его ролик, привлекший внимание правоохранительных органов.

30 января, 15:35

Кадр из видео © TikTok / pavel_prokudin

Стример Прокудин избил бабушку и мать в прямом эфире. Видео © TikTok / pavel_prokudin

В Волгограде полиция начала проверку в отношении треш-стримера Павла Прокудина, который избил в прямом эфире TikTok мать и бабушку, сделавших ему замечание из-за громкой музыки.

На ролике видно, что сначала молодой человек набросился на мать и ударил с ноги в живот, а затем продолжил бить. Затем в комнату зашла бабушка, которая пыталась за неё заступиться. Пожилая женщина не остановила внука, он начал бить и швырять по квартире обеих родственниц. Затем бабулька упала, начала кричать и звать на помощь. Мать пригрозила вызвать полицию.

"Пусть меня бьет, я упаду, кости рассыпятся", – кричала пенсионерка.

Нужно отметить, что на Прокудина уже поступали подобные жалобы. Так, в Волгограде полицейские проверяют скандальный эфир, который Прокудин провёл в сети "Друг вокруг". Во время трансляции мужчина находился в неадекватном состоянии, что-то кричал. Когда он вышел из комнаты, раздались женские крики и просьбы прекратить. Сам Прокудин признавался подписчикам, что иногда просто ругается с бабушкой. Аккаунт тиктокера сейчас недоступен, сам Прокудин не выходит на связь.

В Москве арестованы треш-стримеры, залившие женщине лицо из перцового баллончика

В Москве арестованы треш-стримеры, залившие женщине лицо из перцового баллончика

А ранее в Саратовской области органы опеки изъяли детей у семьи треш-стримеров. Горе-мать и её сожитель зарабатывали на выполнении неадекватных заданий, в том числе устраивали оргии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1