С ноги в живот: Треш-стример Прокудин избил мать и бабушку в прямом эфире, а потом исчез из TikTok

Стример Прокудин избил бабушку и мать в прямом эфире. Видео © TikTok / pavel_prokudin

В Волгограде полиция начала проверку в отношении треш-стримера Павла Прокудина, который избил в прямом эфире TikTok мать и бабушку, сделавших ему замечание из-за громкой музыки.

На ролике видно, что сначала молодой человек набросился на мать и ударил с ноги в живот, а затем продолжил бить. Затем в комнату зашла бабушка, которая пыталась за неё заступиться. Пожилая женщина не остановила внука, он начал бить и швырять по квартире обеих родственниц. Затем бабулька упала, начала кричать и звать на помощь. Мать пригрозила вызвать полицию.

"Пусть меня бьет, я упаду, кости рассыпятся", – кричала пенсионерка.

Нужно отметить, что на Прокудина уже поступали подобные жалобы. Так, в Волгограде полицейские проверяют скандальный эфир, который Прокудин провёл в сети "Друг вокруг". Во время трансляции мужчина находился в неадекватном состоянии, что-то кричал. Когда он вышел из комнаты, раздались женские крики и просьбы прекратить. Сам Прокудин признавался подписчикам, что иногда просто ругается с бабушкой. Аккаунт тиктокера сейчас недоступен, сам Прокудин не выходит на связь.