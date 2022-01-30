Британцы назвали главу МИД Трасс "бормочущей дурой" за слова о вторжении России
По их мнению, своими высказываниями министр иностранных дел Соединённого Королевства только разжигает воинственные настроения в мировом сообществе, а не устраняет их.
Фото © Официальный сайт Лиз Трасс
Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали статью главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что со стороны России исходит "явная и реальная угроза", в частности в отношении Украины, и потому Лондон со своими союзниками объединяет усилия, чтобы противостоять её агрессии.
В комментариях пользователи возмутились тем, что британский министр заботится об интересах Украины. По их мнению, Трасс своими заявлениями только разжигает воинственные настроения, а не устраняет их. Читатели заподозрили, что глава МИД намеренно делает резонансные заявления, чтобы отвлечь внимание людей от лживой политики страны и злоупотребления официальными лицами служебных полномочий.
"Пошла вон! Ты, бормочущая дура! Целый день строишь свои дурацкие фантазии о каком-то СМЕРШе! Вы никогда не задумывались о том, что это враждебные западные силы концентрируются вокруг границ России? Никогда не ставили себя на место [президента России Владимира] Путина и не задавались вопросом, что бы вы сделали, если бы Франция и вся Европа начали направлять оружие на Великобританию? Дураки. Именно такие, как ты, спровоцируют войну", — возмутился читатель газеты.
По мнению комментатора, даже если Россия вторгнется на территорию Украины, Запад не сможет сделать ничего кроме того, как послать строгое письмо с осуждением этих действий. Читатели попросили издание в следующий раз лучше опубликовать статью главы российского МИД Сергея Лаврова, так как "отсутствие ума у Лиз Трасс просто пугает".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0