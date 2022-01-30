Британцы назвали главу МИД Трасс "бормочущей дурой" за слова о вторжении России

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали статью главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что со стороны России исходит "явная и реальная угроза", в частности в отношении Украины, и потому Лондон со своими союзниками объединяет усилия, чтобы противостоять её агрессии.

В комментариях пользователи возмутились тем, что британский министр заботится об интересах Украины. По их мнению, Трасс своими заявлениями только разжигает воинственные настроения, а не устраняет их. Читатели заподозрили, что глава МИД намеренно делает резонансные заявления, чтобы отвлечь внимание людей от лживой политики страны и злоупотребления официальными лицами служебных полномочий.

"Пошла вон! Ты, бормочущая дура! Целый день строишь свои дурацкие фантазии о каком-то СМЕРШе! Вы никогда не задумывались о том, что это враждебные западные силы концентрируются вокруг границ России? Никогда не ставили себя на место [президента России Владимира] Путина и не задавались вопросом, что бы вы сделали, если бы Франция и вся Европа начали направлять оружие на Великобританию? Дураки. Именно такие, как ты, спровоцируют войну", — возмутился читатель газеты.