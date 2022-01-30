Искали неделю: Найдено тело сына миллиардера Логунова, провалившегося под лёд в Ленобласти

Найдено тело восьмилетнего сына миллиардера Станислава Логунова, который ранее провалился под лёд реки Нева во время прогулки в Ленинградской области. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба региона.

Тело ребёнка обнаружили в 70-80 метрах от места, где произошла трагедия. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Напомним, ЧП произошло 24 января во время прогулки мальчика вместе с братом-близнецом и тётей на берегу Невы в районе деревни Новосаратовки под Санкт-Петербургом. Ребёнок прыгнул с пирса на лёд и провалился. Женщина бросилась за племянником и тоже провалилась в воду, но смогла зацепиться за трос и выбралась на берег. Как оказалось, мальчик является сыном российского миллиардера Станислава Логунова.