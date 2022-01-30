Политолог Батюк назвал местью слова Трампа о "некомпетентности" Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп отомстил своему преемнику Джо Байдену, назвав последнего некомпетентным за то, что во время своего правления терпел нападки от демократов за якобы связь с Россией. Так полагает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.

"Это своеобразная месть Трампа лидеру демократов Байдену за то, что во время его президентского срока Трампа обвиняли в том, что он чуть ли не агент Путина. Это всё активно использовалось накануне выборов 2020 года. Трамп этого не забыл и не простил, вот и прилетела демократам ответка", — объяснил политолог РИА "Новости".

По его мнению, Трамп жёстко высказался о Байдене, потому что собирается баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Впрочем, рейтинг нынешнего президента падает и без помощи противников, уверен эксперт. Шансы на переизбрание очень малы. Республиканцы лишь подливают масла в огонь, обвиняя Байдена в слабой позиции в отношениях с Москвой.

Но и у Трампа положение шаткое, объяснил Батюк. Его много критикуют в самой Республиканской партии, которую экс-президент неформально возглавляет. Можно лишь гадать, останется ли он её лидером в 2024 году.