Глава регулятора ФРГ Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля

Окончание рассмотрения заявки на сертификацию оператора "Северного потока – 2" можно ожидать не ранее чем в июле этого года. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, дочерняя компания, которую для сертификации учредила в Германии Nord Stream 2 AG, внесена в торговый регистр. В данный момент агентство ждёт от организации все необходимые для процедуры документы.