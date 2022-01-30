Глава регулятора ФРГ Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля
В агентстве объяснили, что дочерняя компания, которую учредила в Германии Nord Stream 2 AG, внесена в торговый регистр, однако теперь организация должна предоставить документы.
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Окончание рассмотрения заявки на сертификацию оператора "Северного потока – 2" можно ожидать не ранее чем в июле этого года. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, дочерняя компания, которую для сертификации учредила в Германии Nord Stream 2 AG, внесена в торговый регистр. В данный момент агентство ждёт от организации все необходимые для процедуры документы.
"Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии", — сказал Хоман.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". Позже стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.
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