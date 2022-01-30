Британцы отказались защищать Украину после сравнения боевой мощи России и НАТО

Читатели британского издания Daily Express поспорили насчёт боевой мощи России и НАТО под публикацией журналиста Лайама Дойла, в которой он сравнил численность армий.

Дойл указал, что в Вооружённых силах России служит около 1,154 миллиона человек, ещё около 1,4 миллиона находятся в резерве, отмечает он. В США же армия насчитывает 1,346 миллиона военных, в резерве находится около 800 тысяч солдат. А общая численность войск 30 государств – членов НАТО составляет от 3,5 до 5 миллионов военных. Однако читатели указали на то, что важна не численность армии, а её оснащение.

"У них (Российской армии. — Прим. Лайфа) более совершенные истребители, которые способны противостоять лучшим самолётам США — F-22", — написал один из пользователей.

Другие подхватили его, напомнив про гиперзвуковое оружие, которое не так давно испытывала Россия, а также про ядерные боеголовки, которых на вооружении РФ уже свыше 6,4 тысячи. Однако в комментариях напомнили, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. При этом многие признали, что войны, вероятнее всего, не будет, поскольку все стороны осознают, какие последствия она принесёт.

Вместе с тем читатели возмутились по поводу того, что НАТО пытается вступаться за Украину. Там напомнили, что у альянса нет таких обязательств перед Киевом, поскольку Незалежная не входит в его состав. Комментаторы также напомнили, что некоторые европейские страны уже отказались воевать за Украину и многие ещё наверняка откажутся.