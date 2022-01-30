Учёные выяснили, кто может получить "супериммунитет" к ковиду после "омикрона"
Как пояснили исследователи, для этого нужно пройти через "прорывную инфекцию".
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Вакцинированные люди, которые к тому же переболели "омикроном", могут получить "супериммунитет" от будущих штаммов коронавируса. К такому выводу пришли учёные из Орегонского университета здоровья и науки.
Если заболевает вакцинированный человек, это называется "прорывной инфекцией", пишет издание Business Insider. Такой пациент в результате вырабатывает гибридный иммунитет — и от болезни, и от вакцины. По данным учёных, количество заражений мутацией "дельта" среди людей с таким видом защиты значительно меньше. Однако, подчёркивают исследователи, "супериммунитет" не гарантирует окончания пандемии. Он говорит лишь о том, что некоторые люди имеют лучшую защиту от коронавируса.
Ранее Лайф писал о том, что инфицированные "омикроном" становятся заразными уже через несколько часов. Однако, по словам специалиста, этот штамм быстрее других выводится из организма. Это происходит примерно за неделю. По мнению директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на "омикроне" пандемия не закончится. Он подчеркнул, что прямо в эту секунду возникают бесконечные количества новых вариантов CoViD-19.
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