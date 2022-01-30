Учёные выяснили, кто может получить "супериммунитет" к ковиду после "омикрона"

Вакцинированные люди, которые к тому же переболели "омикроном", могут получить "супериммунитет" от будущих штаммов коронавируса. К такому выводу пришли учёные из Орегонского университета здоровья и науки.

Если заболевает вакцинированный человек, это называется "прорывной инфекцией", пишет издание Business Insider. Такой пациент в результате вырабатывает гибридный иммунитет — и от болезни, и от вакцины. По данным учёных, количество заражений мутацией "дельта" среди людей с таким видом защиты значительно меньше. Однако, подчёркивают исследователи, "супериммунитет" не гарантирует окончания пандемии. Он говорит лишь о том, что некоторые люди имеют лучшую защиту от коронавируса.