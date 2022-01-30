Три вопроса, которые дадут понять, почему от вас сбежал мужчина
Влюблённых в отношениях поджидает немало трудностей, разглядеть которые можно порой лишь тогда, когда спадают розовые очки.
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Если вы заметили, что отношения трещат по швам, возлюбленный к вам охладел или вовсе исчез, то анализ ситуации поможет понять, что именно пошло не так. Психолог Катерина Рублева рекомендует задать три вопроса, которые прояснят картину, пишет lisa.ru.
Сначала нужно честно себе признаться: у вас на самом деле сложились взаимные романтические отношения или симпатия возникла только с вашей стороны? Поэтому первый вопрос звучит так: действительно ли у партнёра были к вам чувства?
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Затем можно переходить ко второму, уточнив, не является ли поведение избранника манипуляцией. Если он использует внезапные исчезновения или холодность, чтобы получить от вас желаемое, или устраивает "эмоциональные качели", то, скорее всего, перед вами манипулятор. С таким партнёром построить здоровые отношения шансов нет, отмечает специалист.
И третье, о чём стоит себя спросить, не было ли в ваших отношениях абьюза, компонентами которого являются пренебрежение и обесценивание.
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Причины выше психолог называет осознанными, а к бессознательным относит то, с какой позиции человек смотрит на мир — жертвы или автора. В первом случае он перекладывает ответственность, винит окружающих и любые другие обстоятельства в своих бедах. Люди, находящиеся в подобном состоянии, вряд ли смогут добиться успеха на любовном поприще. Во втором случае человек является творцом своей истории, транслирует позитивный взгляд на мир и способен построить крепкий и здоровый союз.
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