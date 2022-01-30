5 неочевидных вариантов, что в этой жизни обязательно должен попробовать каждый

Погулять под снегопадом

"О, да. Те вечера, когда верхний слой снега свежий и пушистый, а лунный свет отражается на каждой снежинке, словно гуляешь среди сугробов блёсток. Такой приятный хруст под ногами и тихое шуршание снежинок, падающих с неба на землю и на твою куртку. Чувство абсолютного спокойствия, ведь такая погода идеально к этому подходит", — NuclearCandy .

Помириться с родителями

"Мы с отцом обычно ладили, но с моих подростковых времён мы стали ругаться довольно часто. В августе прошлого года вместе мы отправились в путешествие по Нью-Мексико и побывали на древних руинах поселений коренных американцев. <...> Помню, как мы с ним шли по тропе, затем завернули за угол и увидели их — полувековые жилища, высеченные прямо в скалах. Мой папа посмотрел на меня с лёгкой улыбкой и блестящими от слёз глазами и сказал: "Я рад, что могу испытать это с тобой". Отец не силён в выражении эмоций, так что это было очень важно для меня. Думаю, что каждый заслуживает того, чтобы с ним произошло что-то подобное. Это просто нечто", — Fred_Foreskin .

Помочь человеку

"Недавно я пошёл в продуктовый магазин, и у входа был бездомный, который просил лишнюю мелочь, чтобы купить немного еды. Меня он пропустил, потому что был занят разговором с парой передо мной. Но я не забыл про него, пока делал покупки. Я купил ему тарелку с готовой курицей и бутылку воды. Выходя, я передал их тому мужчине. Он явно обрадовался, поблагодарил меня и даже обнял.

Выезжая с парковки, я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как он танцует от радости! Он был так рад этой еде. Сейчас у меня нет ни работы, ни какого-либо дохода, поэтому потраченные восемь баксов на помощь тому парню ударили по моему бюджету. Но я ни о чём не жалею — его танец показал, насколько он был счастлив, что сможет поесть той ночью. Я этого никогда не забуду", — javawong.