5 неочевидных вариантов, что в этой жизни обязательно должен попробовать каждый
Пользователь "Реддит" Leoz_13 поинтересовался, что должен испытать каждый человек. Никаких попсовых вариантов вроде "прыгнуть с парашютом", только интересные мнения, которые тронут струны вашей души.
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Погулять под снегопадом
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"О, да. Те вечера, когда верхний слой снега свежий и пушистый, а лунный свет отражается на каждой снежинке, словно гуляешь среди сугробов блёсток. Такой приятный хруст под ногами и тихое шуршание снежинок, падающих с неба на землю и на твою куртку. Чувство абсолютного спокойствия, ведь такая погода идеально к этому подходит", — NuclearCandy.
Помириться с родителями
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"Мы с отцом обычно ладили, но с моих подростковых времён мы стали ругаться довольно часто. В августе прошлого года вместе мы отправились в путешествие по Нью-Мексико и побывали на древних руинах поселений коренных американцев. <...> Помню, как мы с ним шли по тропе, затем завернули за угол и увидели их — полувековые жилища, высеченные прямо в скалах. Мой папа посмотрел на меня с лёгкой улыбкой и блестящими от слёз глазами и сказал: "Я рад, что могу испытать это с тобой". Отец не силён в выражении эмоций, так что это было очень важно для меня. Думаю, что каждый заслуживает того, чтобы с ним произошло что-то подобное. Это просто нечто", — Fred_Foreskin.
Помочь человеку
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"Недавно я пошёл в продуктовый магазин, и у входа был бездомный, который просил лишнюю мелочь, чтобы купить немного еды. Меня он пропустил, потому что был занят разговором с парой передо мной. Но я не забыл про него, пока делал покупки. Я купил ему тарелку с готовой курицей и бутылку воды. Выходя, я передал их тому мужчине. Он явно обрадовался, поблагодарил меня и даже обнял.
Выезжая с парковки, я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как он танцует от радости! Он был так рад этой еде. Сейчас у меня нет ни работы, ни какого-либо дохода, поэтому потраченные восемь баксов на помощь тому парню ударили по моему бюджету. Но я ни о чём не жалею — его танец показал, насколько он был счастлив, что сможет поесть той ночью. Я этого никогда не забуду", — javawong.
Сделать что-то руками
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"Это может быть какое-то творчество, ковка, резьба по дереву... Вы можете сделать любое орудие, слепить что-то из глины или сколотить домик в лесу. Создание чего-то, что будет от начала и до конца вашим детищем, — полезный опыт, который даёт истинное чувство гордости. Когда делаешь что-то руками с помощью пары инструментов, на несколько часов как бы заземляешься, отстраняясь от своих проблем", — ProfessionalCow9566.
Прогуляться по вековым лесам
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"Нужно прогуляться по старым заросшим лесам. Сама природа даёт тебе урок смирения и кротости, когда своими глазами видишь жизненный цикл огромных древних деревьев и тех невероятных экосистем, которые образовались вокруг них. Они растут, умирают, разлагаются, снова растут — и так десятилетие за десятилетием. Неделя исследования Крейдл-Маунтин в Тасмании изменила мою жизнь и ещё многих других", — dooony.
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