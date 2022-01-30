10 историй от учеников российских школ об ужасе, который они пережили во время медосмотров

"Во время медосмотра озвучивать вес на весь класс — красный флаг", — поделилась своим мнением пользовательница "Твиттера" quintrrr. Публикация, по-видимому, задела чувства большого количества русскоязычной аудитории соцсети. Потому как уже спустя несколько дней твит оценило больше 16 тысяч человек, а в комментариях все стали делиться своими ужасными историями, которые происходили во время медосмотра в школе. Ниже — самые впечатляющие из них.

"У меня довольно тёмные волосы на теле и на животе как бы тоже. И вот меня проверяют на сыпь и начинают мне доказывать, что мне нельзя брить волосы на животе. А я и не брила. А мне продолжают доказывать, что мне нельзя этого делать, ведь тогда волосы станут "толстые и жёсткие" (да-да, женщина, это же именно так и работает). А я всё ещё их не брила. А мне продолжают доказывать, что я не права и делать так нельзя… Соответственно на весь кабинет. Сказать, что это было довольно мерзко — ничего не сказать. Помимо этого доисторические напольные весы прибавили мне 5 кг, а на весе я тогда была зациклена конкретно. Радует, что такое было у меня всего однажды перед 11-м классом и до этого мне удавалось этой фигни избегать", — gdisaynerka.

"Это вы ещё, видимо, гинеколога не проходили)) Когда заводят по несколько человек и проверяют наличие девственности))) Слава богам, моя мама тогда договорилась, чтобы я не проходила этот ад", — Isobhosekati.

Кабинет гинеколога. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Вспомнила, как мне платные врачи диабет почти поставили, офигеть какие проблемы с гормонами ещё были, а мужик на школьном осмотре: ну, меньше кушай и больше ходи, чтобы похудеть. А я-то думала", — dobryyvecher3.

"Наша школьная медсестра ещё каждой девочке с большим весом говорила: "Поменьше булочек и сладкого есть надо". Тактичность — это кто вообще. Сейчас так дико становится при мысли, что медработник не в курсе, что далеко не всегда килограммы копятся из-за определённой пищи", — Ritsu_Despair.

"Ещё лучше, когда вы всей ордой ходите в одном белье в этом маленьком кабинете и все вокруг шепчутся и обсуждают, у кого какая грудь, у кого где волосы или лишняя складочка. Все 11 лет в школе с ужасом ждала этот день", — kinisinaii.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

"У меня ещё были эти одноклассницы-гимнастки, которые ростом в два раза меньше. Ходили и хихикали, ждали, когда будут взвешивать меня, чтобы посмотреть и потом травить за то, что вешу больше них... Теперь-то я понимаю, что вес зависит от роста, но тогда было до слёз обидно", — kissfalaf_.

"У меня было круче. Медсестра попросила себе в помощь самую главную стерву нашего класса, чтобы та записывала рост/вес всех в карту, пока она (медсестра) делает замеры", — chris_harmann66. "Да! Да! Как будто у них чуйка на выбор оглашающего", — tilybishtortiki.

"У нас в медкабинете были весы, которые автоматически на весь кабинет озвучивали вес до грамма, слышно было даже за дверью", — AladdinSssane.

"У меня анорексия, на весы вставала спокойно, так как было очевидно, что вес критически маленький. После этого получила кучу комплиментов о худобе, хотя по мне было ОЧЕНЬ видно, что я была больна", — yiiinzy.

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Но, как оказалось, не во всех школах фельдшеры нанесли детям психологические травмы. Вот пара историй напоследок, которые восстановят веру в человечество. "Наша медсестра только для себя озвучивала рост и вес, лишь она и тот, кто взвешивался, слышали. Было такое, что я взвешиваюсь, она смотрит и такая: "Рост — 153, вес — 47 кг, ну ты прям вот куколка, идеальные параметры". Как оказалось, она каждой девочке говорила что-то в этом духе", — _wxntxr_bxxr.