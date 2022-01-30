10 историй от учеников российских школ об ужасе, который они пережили во время медосмотров
Казалось бы, клятва Гиппократа предполагает, что медицинский работник обязан не вредить своим пациентам. Видимо, на школьные медосмотры это правило не распространяется.
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"Во время медосмотра озвучивать вес на весь класс — красный флаг", — поделилась своим мнением пользовательница "Твиттера" quintrrr. Публикация, по-видимому, задела чувства большого количества русскоязычной аудитории соцсети. Потому как уже спустя несколько дней твит оценило больше 16 тысяч человек, а в комментариях все стали делиться своими ужасными историями, которые происходили во время медосмотра в школе. Ниже — самые впечатляющие из них.
"У меня довольно тёмные волосы на теле и на животе как бы тоже. И вот меня проверяют на сыпь и начинают мне доказывать, что мне нельзя брить волосы на животе. А я и не брила. А мне продолжают доказывать, что мне нельзя этого делать, ведь тогда волосы станут "толстые и жёсткие" (да-да, женщина, это же именно так и работает). А я всё ещё их не брила. А мне продолжают доказывать, что я не права и делать так нельзя… Соответственно на весь кабинет. Сказать, что это было довольно мерзко — ничего не сказать. Помимо этого доисторические напольные весы прибавили мне 5 кг, а на весе я тогда была зациклена конкретно. Радует, что такое было у меня всего однажды перед 11-м классом и до этого мне удавалось этой фигни избегать", — gdisaynerka.
"Это вы ещё, видимо, гинеколога не проходили)) Когда заводят по несколько человек и проверяют наличие девственности))) Слава богам, моя мама тогда договорилась, чтобы я не проходила этот ад", — Isobhosekati.
Кабинет гинеколога. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
"Вспомнила, как мне платные врачи диабет почти поставили, офигеть какие проблемы с гормонами ещё были, а мужик на школьном осмотре: ну, меньше кушай и больше ходи, чтобы похудеть. А я-то думала", — dobryyvecher3.
"Наша школьная медсестра ещё каждой девочке с большим весом говорила: "Поменьше булочек и сладкого есть надо". Тактичность — это кто вообще. Сейчас так дико становится при мысли, что медработник не в курсе, что далеко не всегда килограммы копятся из-за определённой пищи", — Ritsu_Despair.
"Ещё лучше, когда вы всей ордой ходите в одном белье в этом маленьком кабинете и все вокруг шепчутся и обсуждают, у кого какая грудь, у кого где волосы или лишняя складочка. Все 11 лет в школе с ужасом ждала этот день", — kinisinaii.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
"У меня ещё были эти одноклассницы-гимнастки, которые ростом в два раза меньше. Ходили и хихикали, ждали, когда будут взвешивать меня, чтобы посмотреть и потом травить за то, что вешу больше них... Теперь-то я понимаю, что вес зависит от роста, но тогда было до слёз обидно", — kissfalaf_.
"У меня было круче. Медсестра попросила себе в помощь самую главную стерву нашего класса, чтобы та записывала рост/вес всех в карту, пока она (медсестра) делает замеры", — chris_harmann66.
"Да! Да! Как будто у них чуйка на выбор оглашающего", — tilybishtortiki.
"У нас в медкабинете были весы, которые автоматически на весь кабинет озвучивали вес до грамма, слышно было даже за дверью", — AladdinSssane.
"У меня анорексия, на весы вставала спокойно, так как было очевидно, что вес критически маленький. После этого получила кучу комплиментов о худобе, хотя по мне было ОЧЕНЬ видно, что я была больна", — yiiinzy.
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Но, как оказалось, не во всех школах фельдшеры нанесли детям психологические травмы. Вот пара историй напоследок, которые восстановят веру в человечество.
"Наша медсестра только для себя озвучивала рост и вес, лишь она и тот, кто взвешивался, слышали. Было такое, что я взвешиваюсь, она смотрит и такая: "Рост — 153, вес — 47 кг, ну ты прям вот куколка, идеальные параметры". Как оказалось, она каждой девочке говорила что-то в этом духе", — _wxntxr_bxxr.
"У нас довольно тактичная медсестра, и во время осмотра она спросила девочку, которая решила взвеситься самой последней: "Ты хочешь, чтобы никто не узнал о твоём весе?" На что девочка кивнула, и остальные ждущие вышли из кабинета. Вес и рост той девочки мы так и не узнали", — e1kton.
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