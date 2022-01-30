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"Я – управляющий банным комплексом": Ухажёр Волочковой впервые ответил на обвинения в терроризме

Балерина не сомневается в своём возлюбленном и защищает его. Она рассказала, что знакома с Сергеем три недели и верит каждому его слову.

30 января, 05:46
<p>Анастасия Волочкова и её возлюбленный Сергей © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZRg4KBobfz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова и её возлюбленный Сергей © Instagram / volochkova_art

Новый ухажёр балерины Анастасии Волочковой Сергей прервал молчание после обвинений в терроризме и прокомментировал слухи о своём преступном прошлом. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

"Ну, ей там писали: "Настя, аккуратнее, с вами террорист". Все переживали за неё. А она говорит: "С тобой в огонь и в воду!" Ну, не террорист, ну какой я вам террорист? Я — управляющий банным комплексом", — сказал 46-летний бизнесмен.

Волочкова не отказалась от нового ухажёра, узнав, что его объявили в розыск за терроризм

Волочкова не отказалась от нового ухажёра, узнав, что его объявили в розыск за терроризм

Балерина не сомневается в своём возлюбленном и защищает его. Волочкова рассказала, что знакома с Сергеем три недели и верит каждому его слову. Помимо этого артистка отметила, что новый возлюбленный не сможет содержать её финансово, но хочет, чтобы она родила ему дочь.

"Серёжа не раз мне уже говорил: "Роди мне дочку, роди мне дочку". Нужно понимать, что этого ребёнка надо содержать, воспитывать и нести за него ответственность. Это же не игрушки. Не кота завести, а родить ребёнка", — пояснила танцовщица.

"Риск синдрома Дауна": Врач оценила шансы Волочковой родить от ухажёра, обвиняемого в терроризме

"Риск синдрома Дауна": Врач оценила шансы Волочковой родить от ухажёра, обвиняемого в терроризме

Ранее Волочкова рассказала о кайфе и эйфории от отношений с новым бойфрендом. Также балерина прокомментировала скандал, произошедший на рейсе с Мальдив. Танцовщица собирается подать в суд на стюарда, из-за которого у неё появились проблемы. Она отметила, что не согласна ни с одним обвинением, выдвинутым в её адрес.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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