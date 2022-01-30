"Я – управляющий банным комплексом": Ухажёр Волочковой впервые ответил на обвинения в терроризме

Новый ухажёр балерины Анастасии Волочковой Сергей прервал молчание после обвинений в терроризме и прокомментировал слухи о своём преступном прошлом. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

"Ну, ей там писали: "Настя, аккуратнее, с вами террорист". Все переживали за неё. А она говорит: "С тобой в огонь и в воду!" Ну, не террорист, ну какой я вам террорист? Я — управляющий банным комплексом", — сказал 46-летний бизнесмен.

Балерина не сомневается в своём возлюбленном и защищает его. Волочкова рассказала, что знакома с Сергеем три недели и верит каждому его слову. Помимо этого артистка отметила, что новый возлюбленный не сможет содержать её финансово, но хочет, чтобы она родила ему дочь.