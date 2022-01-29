С кем встречаются и заводят детей российские фигуристки

Елизавета Худайбердиева и Кирилл Благов

Кирилл Благов и Елизавета Худайбердиева. Фото © Instagram / lkhudaiberdieval

Новость о том, что 19-летняя фигуристка выходит замуж за 34-летнего креативного продюсера Первого канала, попала во все околоспортивные топы. Хотя ещё пару недель назад имена Елизаветы Худайбердиевой и Кирилла Благова нельзя было назвать известными широкой аудитории. В числе достижений спортсменки, выступающей в танцах на льду, — медали международных юниорских первенств и бронза последнего чемпионата России. О её женихе известно и того меньше: он начинал в спортивной журналистике, успел поработать пресс-атташе бизнес-школы RMA, а потом пришёл на телевидение.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото © Instagram / victoria_sinitsina

Об этой паре известно гораздо больше, ведь ребята вместе выступают в танцах на льду. Виктория и Никита стали партнёрами в 2014 году и с тех пор завоевали не одну престижную награду. В их копилке — золотые медали чемпионатов России, Европы и мира, а впереди — Олимпиада в Пекине. Всё это время фанаты смаковали совместные фото и видео дуэта с тренировок и из отпусков, обсуждая их предполагаемый роман. Хотя 26-летняя Синицина и 30-летний Кацалапов никогда не делали официальных заявлений о статусе своих отношений, даже их тренер Александр Жулин непрозрачно намекал, что они остаются "мужчиной и женщиной в этом толерантном мире".

Евгения Медведева и Даня Милохин

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото © Instagram / danya_milokhin

Эта пара тоже никогда не признавалась в романтическом характере своих отношений, но много ли надо фанатам, чтобы сделать желанные выводы? Двукратная чемпионка мира в одиночном катании познакомилась с самым популярным тиктокером страны в рамках телепроекта "Ледниковый период", и с момента их первого выступления разговоры о вспыхнувших на съёмках чувствах не утихают. Слухи подогревают совместные фотосессии, публичные поцелуи и витиеватые комментарии 22-летней Медведевой и 20-летнего Милохина. А недавно Даня намекнул, что его будущая девушка как-то связана с мишкой, тем самым подлив масла в угасший было огонь интриги.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото © Instagram / glebsmolkin7

19-летняя дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе выступает в танцах на льду с 22-летним сыном известного актёра Бориса Смолкина (дворецкого Константина из "Моей прекрасной няни"). Но дуэт связывают не только профессиональные отношения: Диана и Глеб живут вместе, и, хотя официально их союз не зарегистрирован, по сути, являются самой настоящей семейной парой. В 2022 году Дэвис и Смолкин впервые добились серьёзного спортивного успеха, завоевав серебро чемпионата России. В результате они вошли в состав олимпийской сборной по фигурному катанию и выступят в Пекине.

Елена Ильиных и Сергей Полунин

Сергей Полунин и Елена Ильиных. Фото © Instagram / blackswanei