Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа может сыграть в новом "Форсаже"

По данным издания, звезда "Аквамена" может сыграть в блокбастере одного из злодеев. Переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Так, если Момоа утвердят на желаемую роль, то его персонажу, вероятнее всего, придётся работать на пару с киберпреступницей Сайфер, которая ещё с восьмого фильма доставляет неприятности Доминику Торетто и его "семье". Премьера "Форсажа-10" назначена на 19 мая 2023 года.