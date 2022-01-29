Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа может сыграть в новом "Форсаже"
Переговоры на этот счёт уже находятся на заключительной стадии.
Джейсон Момоа. Фото © Instagram / prideofgypsies
Голливудский актёр Джейсон Момоа ведёт переговоры на роль в следующей части "Форсажа", сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, звезда "Аквамена" может сыграть в блокбастере одного из злодеев. Переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Так, если Момоа утвердят на желаемую роль, то его персонажу, вероятнее всего, придётся работать на пару с киберпреступницей Сайфер, которая ещё с восьмого фильма доставляет неприятности Доминику Торетто и его "семье". Премьера "Форсажа-10" назначена на 19 мая 2023 года.
Кстати, Лайф недавно писал, что Вин Дизель и Дуэйн Джонсон заключили негласное перемирие из-за финала "Форсажа". Во время совместной работы над франшизой у актёров возникали разногласия и даже конфликты.
Комментариев: 0