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Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа может сыграть в новом "Форсаже"

Переговоры на этот счёт уже находятся на заключительной стадии.

29 января, 08:06
<p>Джейсон Момоа. Фото © Instagram / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.instagram.com/prideofgypsies/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prideofgypsies</a></strong></p>

Джейсон Момоа. Фото © Instagram / prideofgypsies

Голливудский актёр Джейсон Момоа ведёт переговоры на роль в следующей части "Форсажа", сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, звезда "Аквамена" может сыграть в блокбастере одного из злодеев. Переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Так, если Момоа утвердят на желаемую роль, то его персонажу, вероятнее всего, придётся работать на пару с киберпреступницей Сайфер, которая ещё с восьмого фильма доставляет неприятности Доминику Торетто и его "семье". Премьера "Форсажа-10" назначена на 19 мая 2023 года.

Кстати, Лайф недавно писал, что Вин Дизель и Дуэйн Джонсон заключили негласное перемирие из-за финала "Форсажа". Во время совместной работы над франшизой у актёров возникали разногласия и даже конфликты.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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