Депутат Рады Дунда решил "подарить" США несуществующий российский регион
Парламентарий захотел от щедрот своих даровать этот выдуманный край американцам вместе с несколькими настоящими субъектами РФ.
Вид на купол здания Верховной рады Украины © ТАСС / Андрей Ратмиров
Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда перечислил российские регионы, которые следует "передать под контроль США", но слегка оконфузился прямо в эфире телеканала "UA: Первый".
"Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них ещё есть? Ямало-Ненецкий край", — сказал "знаток географии", посоветовав другим странам подумать над освоением перечисленных территорий.
Вероятней всего, нардеп говорил о Ямало-Ненецком автономном округе, но забыл даже освежить название российского региона перед громкими заявлениями по телевизору.
А ранее Лайф писал, что Байден в третий раз "назначил" Камалу Харрис президентом США. Джо Деменцио в очередной раз ошибся в ходе своей речи о событиях 2021 года, когда протестующие захватили здание американского Конгресса.
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