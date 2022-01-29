Депутат Рады Дунда решил "подарить" США несуществующий российский регион

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда перечислил российские регионы, которые следует "передать под контроль США", но слегка оконфузился прямо в эфире телеканала "UA: Первый".

"Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них ещё есть? Ямало-Ненецкий край", — сказал "знаток географии", посоветовав другим странам подумать над освоением перечисленных территорий.

Вероятней всего, нардеп говорил о Ямало-Ненецком автономном округе, но забыл даже освежить название российского региона перед громкими заявлениями по телевизору.