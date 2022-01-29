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Депутат Рады Дунда решил "подарить" США несуществующий российский регион

Парламентарий захотел от щедрот своих даровать этот выдуманный край американцам вместе с несколькими настоящими субъектами РФ.

29 января, 07:42
<p>Вид на купол здания Верховной рады Украины © ТАСС / Андрей Ратмиров</p>

Вид на купол здания Верховной рады Украины © ТАСС / Андрей Ратмиров

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда перечислил российские регионы, которые следует "передать под контроль США", но слегка оконфузился прямо в эфире телеканала "UA: Первый".

"Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них ещё есть? Ямало-Ненецкий край", — сказал "знаток географии", посоветовав другим странам подумать над освоением перечисленных территорий.

Вероятней всего, нардеп говорил о Ямало-Ненецком автономном округе, но забыл даже освежить название российского региона перед громкими заявлениями по телевизору.

А ранее Лайф писал, что Байден в третий раз "назначил" Камалу Харрис президентом США. Джо Деменцио в очередной раз ошибся в ходе своей речи о событиях 2021 года, когда протестующие захватили здание американского Конгресса.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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