Врач Кузенкова объяснила порядок действий при первых симптомах ОРВИ и ковида

Если человек почувствовал у себя симптомы ОРВИ, следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы тот назначил правильное лечение. Сделать это можно несколькими способами, рассказала главврач столичной поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

"Во всех поликлиниках Москвы принимают дежурные врачи. Они работают с 08:00 до 20:00, без выходных, без записи, хотя там есть и кабинеты, которые принимают по онлайн-записи. Вы приходите к дежурным врачам поликлиники, они берут все необходимые тесты, выдают лекарства, открывают листки временной нетрудоспособности, осматривают, при необходимости берут кровь или делают ЭКГ", — рассказала Кузенкова в беседе с "Лентой.ру".

Другой вариант подходит тем, у кого ковид протекает в лёгкой форме. По словам Кузенковой, такие пациенты могут получить консультацию врача по телефону. Специалист не только назначает лечение, но и открывает больничный на семь дней, который спустя неделю также дистанционно закроется. Чтобы получить консультацию, необходимо оставить заявку на сайте мэра Москвы.