Врач Кузенкова объяснила порядок действий при первых симптомах ОРВИ и ковида
По её словам, открыть больничный лист можно даже дистанционно, не приходя в поликлинику.
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Если человек почувствовал у себя симптомы ОРВИ, следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы тот назначил правильное лечение. Сделать это можно несколькими способами, рассказала главврач столичной поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.
"Во всех поликлиниках Москвы принимают дежурные врачи. Они работают с 08:00 до 20:00, без выходных, без записи, хотя там есть и кабинеты, которые принимают по онлайн-записи. Вы приходите к дежурным врачам поликлиники, они берут все необходимые тесты, выдают лекарства, открывают листки временной нетрудоспособности, осматривают, при необходимости берут кровь или делают ЭКГ", — рассказала Кузенкова в беседе с "Лентой.ру".
Другой вариант подходит тем, у кого ковид протекает в лёгкой форме. По словам Кузенковой, такие пациенты могут получить консультацию врача по телефону. Специалист не только назначает лечение, но и открывает больничный на семь дней, который спустя неделю также дистанционно закроется. Чтобы получить консультацию, необходимо оставить заявку на сайте мэра Москвы.
Третий вариант подойдёт маломобильным пациентам или тем, чьё состояние не позволяет дойти до поликлиники. Такие люди могут вызвать врача на дом, позвонив по номеру 122.
Напомним, в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Глава Всемирной медассоциации сравнил "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому представляет серьёзную опасность. Сейчас в России каждый день фиксируется всё больше заболевших новым вариантом ковида. Вирусолог Пётр Чумаков перечислил особенности пятой волны коронавируса в стране. А врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о предстоящих тяжёлых неделях из-за ковида. Также Лайф рассказывал, что врач Алексей Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона". По мнению медика, это позволит несколько снизить заболеваемость, но на большой эффект рассчитывать не приходится.
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