Вирусолог Нетёсов объяснил россиянам, с чем связано быстрое распространение "омикрона"
Как уточнил специалист, вакцинированные от коронавируса люди переносят болезнь легко, а основными тяжелобольными пациентами являются как раз те, кто не прививался.
Резервный госпиталь для больных CoViD-19 в ледовом дворце "Крылатское" © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Стремительное распространение нового штамма ковида "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением защиты от вакцины. Об этом рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.
"Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме заражённого человека. Во-вторых, он довольно заметно изменённый в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад", — приводит его слова РИА "Новости".
Как добавил вирусолог, третьей причиной являются в целом низкие темпы иммунизации населения. Специалист заметил, что в большинстве случаев ковидом тяжело болеют те, кто не прививался.
"Люди всё время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит, кроме вакцины… Всё-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90% среди тяжелобольных", — подчеркнул Нетёсов.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков перечислил особенности пятой волны ковида в России. А врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о предстоящих тяжёлых неделях из-за коронавируса. Также Лайф рассказывал, что врач Алексей Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона". По мнению медика, это позволит несколько снизить заболеваемость, но на большой эффект рассчитывать не приходится.
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