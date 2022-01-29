Вирусолог Нетёсов объяснил россиянам, с чем связано быстрое распространение "омикрона"

Стремительное распространение нового штамма ковида "омикрон" связано с его особенностями — более быстрым размножением и преодолением защиты от вакцины. Об этом рассказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

"Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме заражённого человека. Во-вторых, он довольно заметно изменённый в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад", — приводит его слова РИА "Новости".

Как добавил вирусолог, третьей причиной являются в целом низкие темпы иммунизации населения. Специалист заметил, что в большинстве случаев ковидом тяжело болеют те, кто не прививался.