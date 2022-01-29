Президент Аргентины Фернандес рассказал, как предпочёл "Спутник V" другой вакцине
Политик отметил, что, когда пришло время делать третью прививку, ему предложили другой препарат. Однако Фернандес ответил, что предпочитает "Спутник V".
Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © ТАСС / EPA
Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что среди всех вакцин сделал выбор в пользу российского препарата "Спутник V".
"Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю "Спутник V", — сказал Фернандес в беседе с ТАСС.
Аргентинский лидер подчеркнул, что доверяет российскому препарату, и отметил, что именно благодаря "Спутнику V" перенёс недавнее заболевание коронавирусом в лёгкой форме.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о превосходстве "Спутника V" над другими вакцинами в борьбе с омикрон-штаммом. Российский лидер подчеркнул, что отечественный препарат является одним из лучших в мире, что уже было подтверждено, в том числе зарубежными исследованиями.
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