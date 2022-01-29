Президент Аргентины Фернандес рассказал, как предпочёл "Спутник V" другой вакцине

Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что среди всех вакцин сделал выбор в пользу российского препарата "Спутник V".

"Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю "Спутник V", — сказал Фернандес в беседе с ТАСС.

Аргентинский лидер подчеркнул, что доверяет российскому препарату, и отметил, что именно благодаря "Спутнику V" перенёс недавнее заболевание коронавирусом в лёгкой форме.