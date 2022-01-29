Финансист Шибанов назвал продукты, цены на которые могут снизиться в России в 2022 году
Эксперт не исключил, что действия Центробанка по укреплению рубля помогут снизить издержки импортёров. Однако это не означает гарантированного падения стоимости импортируемых товаров.
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Центробанк РФ в 2022 году рассчитывает на возвращение показателя инфляции в рамки четырёх процентов после резкого роста в прошлом году до 8,4 процента годовых. В связи с этим можно надеяться, что часть продовольственных товаров также подешевеет, считает директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов.
"Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом в начале года достаточно сложно", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Шибанов добавил, что, в частности, можно рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свёклой. Также эксперт напомнил, что в начале года в России немного дешевели яйца и мясо курицы.
Специалист не исключил, что действия Центробанка по укреплению рубля помогут снизить издержки импортёров. Однако это не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары, подчеркнул Шибанов.
Ранее сообщалось, что производители газировки и соков предупредили о повышении цен.
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