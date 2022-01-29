Финансист Шибанов назвал продукты, цены на которые могут снизиться в России в 2022 году

Центробанк РФ в 2022 году рассчитывает на возвращение показателя инфляции в рамки четырёх процентов после резкого роста в прошлом году до 8,4 процента годовых. В связи с этим можно надеяться, что часть продовольственных товаров также подешевеет, считает директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов.

"Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом в начале года достаточно сложно", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Шибанов добавил, что, в частности, можно рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свёклой. Также эксперт напомнил, что в начале года в России немного дешевели яйца и мясо курицы.

Специалист не исключил, что действия Центробанка по укреплению рубля помогут снизить издержки импортёров. Однако это не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары, подчеркнул Шибанов.