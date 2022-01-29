В Госдепе ожидают новую встречу Лаврова и Блинкена на следующей неделе

Следующие переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщила помощник руководителя Госдепа по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Я ожидаю, что она (беседа между Лавровым и Блинкеном. — Прим. Лайфа) состоится на следующей неделе. Насколько я знаю, она ещё не запланирована, но да, они договорились в Женеве, что снова будут разговаривать после передачи документов Москве", — сказала она в эфире телеканала "Дождь"*.