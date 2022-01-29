В Госдепе ожидают новую встречу Лаврова и Блинкена на следующей неделе
По словам помощника американского госсекретаря Карен Донфрид, стороны договорились в Женеве, что снова будут разговаривать после передачи Москве ответа США по гарантиям безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI
Следующие переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщила помощник руководителя Госдепа по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Я ожидаю, что она (беседа между Лавровым и Блинкеном. — Прим. Лайфа) состоится на следующей неделе. Насколько я знаю, она ещё не запланирована, но да, они договорились в Женеве, что снова будут разговаривать после передачи документов Москве", — сказала она в эфире телеканала "Дождь"*.
При этом замруководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер подчеркнула в ходе брифинга, что американским властям пока нечего сообщить о предстоящих контактах представителей двух стран.
Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком. Стороны обсудили российский документ о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
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