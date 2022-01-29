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Посол Степанов: РФ ждёт разъяснений из-за статьи о связи Канады с неонацистами на Украине

По его словам, подготовленные канадскими инструкторами украинские бойцы "не растворяются в воздухе, а направляются на восток страны и убивают других украинцев".

29 января, 01:29

Канадские военные © Facebook / CanadianForces

Россия запросила разъяснения у Канады в связи с информацией СМИ о том, что вооружённые силы североамериканской страны в рамках операции Unifier ("Объединитель") обучают неонацистские формирования на Украине. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

"Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор"* и "Азов" негласно прошли подготовку в рамках этой операции", — цитирует главу дипмиссии РИА "Новости".

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По словам посла, канадские журналисты задались вопросом, почему люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier. Министерство обороны страны, отметил Степанов, неохотно реагирует на публикации СМИ, ссылаясь на внутреннее расследование.

Посол добавил, что подготовленные канадскими инструкторами украинские бойцы "не растворяются в воздухе, а направляются на восток страны и убивают других украинцев". Это также является предметом обеспокоенности Москвы.

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"То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной, безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал", — заключил дипломат.

Ранее в Народной милиции ДНР допустили, что "Правый сектор" сформирует заградотряды в Донбассе. По словам представителя ведомства, боевиков радикальной группировки также могут использовать в качестве групп зачистки. Ранее членов националистических батальонов заметили в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ).

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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