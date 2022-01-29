Вирусолог Нетёсов считает, что пятая волна ковида в РФ может продлиться до четырёх месяцев
Специалист призвал "готовиться к худшему". По его словам, показатели коллективного иммунитета в России пока ещё очень малы и темпы вакцинации недостаточны.
Россия, Хабаровск. Медицинские сотрудники в красной зоне городской клинической больницы № 11 имени профессора Г.Л. Александровича © ТАСС / Константин Андреев
В России пятая волна коронавируса может продлиться около четырёх месяцев, коллективный иммунитет пока ещё мал. Такое мнение высказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.
"Конечно, может случиться так, что мы всё-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока ещё очень мал — меньше 60%", — пояснил эксперт в беседе с РИА "Новости" и добавил, что темпы вакцинации недостаточны.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков перечислил особенности пятой волны ковида в России. А врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о предстоящих тяжёлых неделях из-за коронавируса. Также Лайф рассказывал, что врач Алексей Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона". По мнению медика, это позволит несколько снизить заболеваемость, но на большой эффект рассчитывать не приходится.
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