Вирусолог Семёнов оценил сроки наступления следующей пандемии

Новые пандемии в будущем не исключены, в среднем они длятся от года до трёх и случаются раз в 15–20 лет. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.

"Пандемии в среднем длятся от одного года до трёх лет. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15–20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания", — приводит его слова РИА "Новости".

Специалист допустил, что будут пандемии респираторных вирусных инфекций. Также, по его словам, всё ещё сохраняется напряжённость по гриппу. В любой момент вирус может измениться — и появится новый пандемический штамм, отметил Семёнов. Помимо этого не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов.

Вирусолог добавил, что значительной является угроза распространения инфекций из-за глобального потепления и продвижения на юг патогенов, ранее неактуальных для России. Например, могут появиться комары, переносящие лихорадку Западного Нила. Однако опыт борьбы с пандемией ковида очень сильно поможет в борьбе с будущими вызовами, подчеркнул Семёнов.