НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Politico: Зеленский боится, что США намеренно преувеличивают угрозу войны для сговора с РФ

Отмечается, что в последнее время лидер Украины хочет создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным".

29 января, 01:42
<p>Президент Украины Владимир Зеленский © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZR-VtbAa92/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что власти США могут специально преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ в Незалежную, поскольку это в перспективе облегчит для Вашингтона достижение договорённостей с Москвой. Об этом со ссылкой на источники пишет американское издание Politico.

"В ноябре... Зеленский бил тревогу так, что громче некуда", — отмечается в материале.

CNN: В США возмущены, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ

CNN: В США возмущены, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ

Как добавляет издание, в последнее время украинский лидер стремится создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности, президенту США Джо Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным".

"Изменение настроя Зеленского, по словам лиц, близких к нему и его команде, отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки. Из-за этого для Киева стоимость заимствований повысилась", — подчёркивается в статье.

"Будто завтра война": Зеленский упрекнул Запад в нагнетании обстановки на Украине

"Будто завтра война": Зеленский упрекнул Запад в нагнетании обстановки на Украине

Кроме того, как пишет Politico, ссылаясь на слова одного из источников, Зеленский опасается, что США специально преувеличивают угрозу со стороны России, так как это даст политическое пространство для заключения договорённостей с Кремлём.

"К примеру, таких, которые усилят контроль Москвы над Донбассом. Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается", — отмечает газета.

Зеленский отреагировал на сообщения о "неудачных" переговорах с Байденом

Зеленский отреагировал на сообщения о "неудачных" переговорах с Байденом

Лайф рассказывал, что телефонный разговор, который ранее провели президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский, в Киеве не смогли назвать удачным или конструктивным. К примеру, по версии источника телеканала CNN, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения".

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1