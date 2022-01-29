Politico: Зеленский боится, что США намеренно преувеличивают угрозу войны для сговора с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что власти США могут специально преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ в Незалежную, поскольку это в перспективе облегчит для Вашингтона достижение договорённостей с Москвой. Об этом со ссылкой на источники пишет американское издание Politico.

"В ноябре... Зеленский бил тревогу так, что громче некуда", — отмечается в материале.

Как добавляет издание, в последнее время украинский лидер стремится создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности, президенту США Джо Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным".

"Изменение настроя Зеленского, по словам лиц, близких к нему и его команде, отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки. Из-за этого для Киева стоимость заимствований повысилась", — подчёркивается в статье.

Кроме того, как пишет Politico, ссылаясь на слова одного из источников, Зеленский опасается, что США специально преувеличивают угрозу со стороны России, так как это даст политическое пространство для заключения договорённостей с Кремлём.

"К примеру, таких, которые усилят контроль Москвы над Донбассом. Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается", — отмечает газета.