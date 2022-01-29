Politico: Зеленский боится, что США намеренно преувеличивают угрозу войны для сговора с РФ
Отмечается, что в последнее время лидер Украины хочет создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным".
Президент Украины Владимир Зеленский © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что власти США могут специально преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ в Незалежную, поскольку это в перспективе облегчит для Вашингтона достижение договорённостей с Москвой. Об этом со ссылкой на источники пишет американское издание Politico.
"В ноябре... Зеленский бил тревогу так, что громче некуда", — отмечается в материале.
Как добавляет издание, в последнее время украинский лидер стремится создать впечатление спокойствия и заявляет западным коллегам, в частности, президенту США Джо Байдену, что "противостояние с Россией не является таким уж страшным".
"Изменение настроя Зеленского, по словам лиц, близких к нему и его команде, отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки. Из-за этого для Киева стоимость заимствований повысилась", — подчёркивается в статье.
Кроме того, как пишет Politico, ссылаясь на слова одного из источников, Зеленский опасается, что США специально преувеличивают угрозу со стороны России, так как это даст политическое пространство для заключения договорённостей с Кремлём.
"К примеру, таких, которые усилят контроль Москвы над Донбассом. Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается", — отмечает газета.
Лайф рассказывал, что телефонный разговор, который ранее провели президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский, в Киеве не смогли назвать удачным или конструктивным. К примеру, по версии источника телеканала CNN, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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