Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекорде низкого давления в ближайшие дни

В Москве в последние дни января атмосферное давление может опуститься до рекордно низких отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой… С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727–730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления", — отметил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

По словам Вильфанда, в субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается комфортная для прогулок погода — тепло и небольшой снег. К вечеру 30 января синоптик пообещал усиление ветра.