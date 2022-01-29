С таким случаем врачи столкнулись впервые: В Кирове у семилетней девочки случился инсульт

В Кирове у семилетней девочки случился инсульт, врачи смогли спасти ребёнка. Сейчас она проходит реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Минздрав.

Сначала девочку госпитализировали с жалобами на одышку и с подозрением на бронхит. При этом у неё наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. С подобным случаем врачи столкнулись впервые.

"Мы экстренно собрали команду врачей нашей больницы, а также через телемост подключили специалистов из ведущих медицинских учреждений страны. В результате удалось вывести нашу маленькую пациентку из острого состояния", — рассказала главный врач детской областной больницы в Кирове Наталья Муратова.