С таким случаем врачи столкнулись впервые: В Кирове у семилетней девочки случился инсульт
Сначала маленькую пациентку привезли в больницу с жалобами на одышку и с подозрением на бронхит. При этом у неё наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу.
© ТАСС / Михаил Терещенко
В Кирове у семилетней девочки случился инсульт, врачи смогли спасти ребёнка. Сейчас она проходит реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Минздрав.
Сначала девочку госпитализировали с жалобами на одышку и с подозрением на бронхит. При этом у неё наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. С подобным случаем врачи столкнулись впервые.
"Мы экстренно собрали команду врачей нашей больницы, а также через телемост подключили специалистов из ведущих медицинских учреждений страны. В результате удалось вывести нашу маленькую пациентку из острого состояния", — рассказала главный врач детской областной больницы в Кирове Наталья Муратова.
После того как состояние девочки улучшилось, её перевели на реабилитацию в НМИЦ им. Алмазова в Петербурге.
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