Доктор наук Токарев предупредил о появлении более опасного варианта "омикрона"

"У варианта "омикрона" ВА2 выявлено восемь уникальных замен в спайк-белке. По данным датского государственного института сывороток, линия оказалась заразнее южноафриканской ВА1.1, однако клинически заболевание, вызванное им, протекает так же, а роста доли госпитализации не происходит. ВА2 уже активно распространяется в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии", — объяснил специалист в беседе с URA.ru .

По его словам, в России, Южной Африке и Бельгии до сих пор распространяется вариант ВА1.1. Данные показывают, что эта мутация более активно ускользает от антител, но, в отличие от "дельты", она заходит в клетку организма через эндосомы и слияние мембран, останавливаясь в верхних дыхательных путях и не вызывая осложнений. По мнению иммунолога и кандидата медицинских наук Николая Крючкова, вариант ВА2 более опасен, так как он заразнее и может лучше обходить иммунитет переболевших и вакцинированных.