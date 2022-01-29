Доктор наук Токарев предупредил о появлении более опасного варианта "омикрона"
По мнению специалистов, эта мутация может стать доминирующей, так как она более заразна и может легче обходить иммунитет переболевших и вакцинированных.
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В мире стремительно распространяется новая мутация штамма "омикрон", которая является более заразной, чем её южноафриканский вариант. Об этом рассказал главный научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
"У варианта "омикрона" ВА2 выявлено восемь уникальных замен в спайк-белке. По данным датского государственного института сывороток, линия оказалась заразнее южноафриканской ВА1.1, однако клинически заболевание, вызванное им, протекает так же, а роста доли госпитализации не происходит. ВА2 уже активно распространяется в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии", — объяснил специалист в беседе с URA.ru.
По его словам, в России, Южной Африке и Бельгии до сих пор распространяется вариант ВА1.1. Данные показывают, что эта мутация более активно ускользает от антител, но, в отличие от "дельты", она заходит в клетку организма через эндосомы и слияние мембран, останавливаясь в верхних дыхательных путях и не вызывая осложнений. По мнению иммунолога и кандидата медицинских наук Николая Крючкова, вариант ВА2 более опасен, так как он заразнее и может лучше обходить иммунитет переболевших и вакцинированных.
Напомним, в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Глава Всемирной медассоциации сравнил "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому представляет серьёзную опасность. Сейчас в России каждый день фиксируется всё больше заболевших новым вариантом ковида. Вирусолог Пётр Чумаков перечислил особенности пятой волны коронавируса в стране. А врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о предстоящих тяжёлых неделях из-за ковида. Также Лайф рассказывал, что врач Алексей Водовозов спрогнозировал естественный локдаун в России из-за "омикрона". По мнению медика, это позволит несколько снизить заболеваемость, но на большой эффект рассчитывать не приходится.
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