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Читатели Le Figaro высказали претензии Макрону после его разговора с Путиным

В частности, в комментариях отметили, что французский президент "слепо" следует за Соединёнными Штатами, которые "отказываются дружить" с РФ.

29 января, 05:23

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA

Французская газета Le Figaro опубликовала материал, посвящённый разговору президента страны Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Материал вызвал бурный отклик у читателей на сайте издания. Часть из них бездоказательно называли Россию страной-агрессором, другие же обвинили Макрона в заискивании перед США и встали на сторону РФ.

"Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав", написал один из пользователей.

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"Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах", — согласился другой.

"США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними", добавил ещё один комментатор.

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"Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?" — задался вопросом читатель Le Figaro.

Напомним, переговоры Путина и Макрона состоялись 28 января. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений и сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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