Читатели Le Figaro высказали претензии Макрону после его разговора с Путиным
В частности, в комментариях отметили, что французский президент "слепо" следует за Соединёнными Штатами, которые "отказываются дружить" с РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA
Французская газета Le Figaro опубликовала материал, посвящённый разговору президента страны Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Материал вызвал бурный отклик у читателей на сайте издания. Часть из них бездоказательно называли Россию страной-агрессором, другие же обвинили Макрона в заискивании перед США и встали на сторону РФ.
"Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав", — написал один из пользователей.
"Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах", — согласился другой.
"США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними", — добавил ещё один комментатор.
"Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?" — задался вопросом читатель Le Figaro.
Напомним, переговоры Путина и Макрона состоялись 28 января. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений и сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности.
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