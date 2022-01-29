Читатели Le Figaro высказали претензии Макрону после его разговора с Путиным

Французская газета Le Figaro опубликовала материал, посвящённый разговору президента страны Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Материал вызвал бурный отклик у читателей на сайте издания. Часть из них бездоказательно называли Россию страной-агрессором, другие же обвинили Макрона в заискивании перед США и встали на сторону РФ.

"Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав", — написал один из пользователей.

"Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах", — согласился другой.

"США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними", — добавил ещё один комментатор.